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Peygamber Üzümünde Hasat Başladı

Peygamber Üzümünde Hasat Başladı
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Adıyaman'ın tescilli ürünleri arasında yer alan ve "Peygamber üzümü" olarak da bilinen Besni üzümünde hasat başladı.

Adıyaman'ın tescilli ürünleri arasında yer alan ve "Peygamber üzümü" olarak da bilinen Besni üzümünde hasat başladı.

Besni ve Gölbaşı ilçelerinde yetiştirilen, özellikle kurutmalık olarak değerlendirilen üzüm, bölgedeki üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl etkili olan zirai dondan olumsuz etkilenen üreticiler, bu sezon bağlardan daha iyi verim almanın sevincini yaşıyor.

Çorak köyü Muhtarı Ayhan Ulakçı, AA muhabirine, bu yıl üzümde rekoltenin iyi olmasını beklediklerini söyledi.

Besni üzümünün ilçeye özgü bir lezzet olduğunu belirten Ulakçı, ürünün yalnızca belirli bölgelerde yetiştirildiğini ifade etti.

Geçen yıl don nedeniyle büyük zarar gördüklerini anlatan Ulakçı, bu yıl verimin daha iyi olduğunu kaydetti.

Ulakçı, üretimde en önemli sorunlardan birinin pazar olduğunu dile getirerek, "Genelde ürettiğimiz ürünleri kuruttuğumuz için kışın sofralık olarak tüketiliyor. Tüccarlar gelip ürünleri bizden alarak kendi pazarlarında satıyor. Besni üzümünün yurt dışına da aracılar yoluyla ihracatı yapılıyor." dedi.

Yaklaşık 40 yıldır üzüm üreticiliği yapan Cafer Ulakçı da bu yıl verimin iyi olduğunu ancak pazarlama konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Üretici Mehmet Salman ise Besni üzümünün kendine has tat ve aromaya sahip olduğunu, bu sezon bağında verimin yüksek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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