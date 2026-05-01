İlk cuma namazı nerede kılınmıştır?

İslam fıkhında Cuma namazının farziyeti ve tarihsel kökenlerini araştıran vatandaşlar, arama motorlarında "İlk Cuma namazı hangi vadide kılındı, Peygamberimiz ilk hutbeyi nerede verdi?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. Müslümanların bir araya geldiği ilk haftalık toplu ibadetin gerçekleştirildiği o kutsal mekan, bugün hâlâ ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 1 Mayıs Cuma günü namaz saati yaklaşırken, dinimizin bu köklü ibadetinin tarihçesini, Ranuna Vadisi'nden bugüne uzanan sürecini ve ilk Cuma namazının kılındığı o mukaddes yerin hikayesini sizler için derledik.

İLK CUMA NAMAZI NEREDE VE NE ZAMAN KILINDI?

İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Hicret, sadece bir göç değil, aynı zamanda İslam’ın toplumsal bir kimlik kazandığı sürecin başlangıcıdır. Bu sürecin en müstesna anlarından biri ise şüphesiz ilk Cuma namazının kılınmasıdır. 1 Mayıs 2026 Cuma gününün manevi atmosferinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bizzat kıldırdığı ilk Cuma namazı ve irâd ettiği tarihi hutbeler, müminler için rehber niteliği taşımaya devam ediyor.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mekke’den Medine’ye hicreti sırasında Kubâ’dan ayrılıp Medine’ye doğru yol alırken, günlerden Cuma idi. Öğle vakti yaklaştığında Medine yakınlarındaki "Rânûnâ Vâdisi"ne varılmıştı. Allâh Resûlü, İslam’ın izzetinin ve müslümanların bir cemaat olduğunun nişanesi olarak, burada ilk Cuma namazını kıldırdı. Bu tarihi an, aynı zamanda Cuma namazının kıyamete kadar farz kılındığının müjdecisi oldu.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BİRİNCİ HUTBESİNDEKİ NASİHATLER

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Rânûnâ Vâdisi'nde sahabeye hitaben ilk hutbesini irâd buyurdu. Bu hutbede şu temel başlıklar öne çıktı:

• Tövbe ve Salih Amel: Ölmeden önce tövbe etmenin ve fırsat varken iyilikler işlemenin önemi vurgulandı.

• Rab ile Arayı Düzeltmek: Gizli ve açık verilen sadakalar ile Allah’ı çokça zikretmenin, rızkı ve ilahi yardımı artıracağı belirtildi.

• Cuma Namazının Farziyeti: Allah’ın bu namazı kıyamete kadar farz kıldığı, onu hafife alarak terk edenlerin işlerinin başarıya ulaşmayacağı ihtar edildi.

• Ahiret Hazırlığı: Herkesin bir gün çobansız bir sürü gibi hesaba çekileceği, yarım hurma ile dahi olsa ateşten korunmak için iyilik yapılması gerektiği hatırlatıldı.

İKİNCİ HUTBEDEKİ TEVHİD VE KUR'AN VURGUSU

Efendimiz (s.a.v.) namazın devamında irâd ettiği ikinci hutbesinde ise İslam’ın özünü teşkil eden kavramlara değindi:

• Allah’ın Birliği: Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur; O birdir ve ortağı yoktur.

• Kur’an-ı Kerim’in Üstünlüğü: Sözlerin en güzelinin Allah’ın kitabı olduğu, kalbini Kur’an ile süsleyenlerin kurtuluşa ereceği ifade edildi.

• Sevgi ve Uhuvvet: Müslümanların birbirlerini Allah’ın kelamı ile sevmeleri ve verilen sözlerde durulması gerektiği vurgulandı.

• İbadet ve Takva: Sadece Allah’a ibadet edilmesi ve O’ndan hakkıyla sakınılması (takva) emredildi.

CUMA NAMAZININ HİCRET ESNASINDA FARZ KILINMASININ HİKMETİ

Cuma namazının Hicret yolculuğu sırasında farz kılınması, İslam’ın sadece bireysel bir inanç değil, aynı zamanda güçlü bir cemaat ve birlik dini olduğuna işaret eder. Müslümanların haftada bir kez aynı safta toplanması, sosyal dayanışmayı artırırken, İslam’ın iktidar ve bağımsızlık alameti olarak kabul edilmiştir.

İLK HUTBELERİN GÜNÜMÜZE MESAJI

Osman Nuri Topbaş’ın eserlerinde de belirtildiği üzere, bu ilk hutbeler İslam’ın itikad, ahlak ve muamelat konularının adeta bir özeti hükmündedir. Günümüzde kılınan Cuma namazları, Rânûnâ Vâdisi'ndeki o ilk heyecanı ve Peygamberi daveti her hafta gönüllere taşımaya devam etmektedir. 1 Mayıs Cuma günü camilere koşan her mümin, bu köklü mirasın bir parçası olarak secdeye varmaktadır.