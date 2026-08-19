Akdoğan'dan Güvenpark'taki Şafak Operasyonuna Tepki: 'Şehit Yakınlarına Hesap Verecekler'

Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, er gazi ve şehit yakınlarının sabaha karşı Güvenpark'tan çıkarılması ve Güvenpark'ın bariyerlerle kapatılmasına tepki göstererek, "Devlet büyükleri şehit yakınlarının evlerine gittikleri zaman, gazilerimize gittikleri zaman ne diyorlar? 'Siz gazi oldunuz ama şehit olan arkadaşlarınız Peygamber Efendimize komşu oldu.' Şehit yakınlarını 'Çocukları Peygamber Efendimize komşu oldu' diyerek teselli edenler şehit yakınlarının TBMM'ye komşu olmasına izin vermediler. İçlerine sindirmediler" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerin, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta sürdürdüğü oturma eylemininin 38'inci gününde saat 04.45 sıralarında polis gazilere ve şehit ailelerine müdahale etti. Müdahalenin ardından er şehit aileleri ve er gaziler, polis ekiplerince Güvenpark'tan çıkarılarak Bilkent Gazi Uyum Evi'ne götürüldü. Güvenpark'ta yoğun güvenlik önlemi alındı ve Güvenpark polis bariyerleriyle kapatıldı.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, ANKA Haber Ajansı'na Güvenpark'ta yaptığı açıklamada Güvenpark'ın bariyerlerle kapatılmasına tepki gösterdi. Akdoğan şöyle konuştu:

"Bir defa akıl almaz. Yani Güvenpark bugün bariyerlerle çevrildi. Bariyerlerle çevrilmesinin bir tane nedeni var: Güvenpark'a şehit yakınları ve gaziler girmesin istiyorlar. Niye şehit yakınları ve gaziler girmesin? Biliyorsunuz, şehit yakınları ve gazilerimiz bir süredir Güvenpark'ta bir eylem yapıyordu. Geceleri burada kalıyordu ve yaptıkları bu eylem neticesinde de haklarını arıyorlar kuşkusuz. Ancak sabah 04.45'te bu gördüğünüz parka polis bir şafak operasyonu yaptı.

"BARİKATLARI BU PARKIN ETRAFINA ÇEKMEK AKIL ALIR BİR ŞEY DEĞİL"

Ben sabah 04.45'te buraya gelen ve bu şafak operasyonunu yapan polislerimizin de hiçbir şekilde bu operasyonu yapmanın içlerine sinmediğini biliyorum. Kabahat sabah 04.45'te bu parka gelerek şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi buradan uzaklaştıran polislerde değil onlara bu talimatları verenlerdedir. Devlet büyükleri şehit yakınlarının evlerine gittikleri zaman, gazilerimize gittikleri zaman ne diyorlar? 'Siz gazi oldunuz ama şehit olan arkadaşlarınız Peygamber Efendimize komşu oldu.' Şehit yakınlarını 'Çocukları Peygamber Efendimize komşu oldu' diyerek teselli edenler şehit yakınlarının TBMM'ye komşu olmasına izin vermediler. İçlerine sindirmediler. Kim sabahlara kadar buralarda yatmak ister? Parklarda betonun üstünde, kaldırımın üstünde, bankın üstünde yatmak ister? Demek ki bir derdi var kardeşim, o derdi için mücadele ediyor. Ama onun o derdini anlamayıp, onun o çıkarttığı sese kulak vermeyip sabah 04.45'te bir şafak operasyonuyla bu Güvenpark'tan şehit yakınlarını ve gazilerimizi uzaklaştırmak, daha sonra da bir kez daha girmesinler diyerek bu barikatları bu parkın etrafına çekmek akıl alır bir şey değil, mantıklı bir şey değil.

"HESAP VERECEKLER"

Ben buradan bir kez daha çağrı yapıyorum: Hiçbir şehit yakını ve hiçbir gazi keyfe keder gelip burada sabahlara kadar beklemez. Onlar acılı insanlardır. O acılı insanların derdini anlamak yerine onları yaka paça, sille tokat bu Güvenpark'tan atanlar onlara hesap verecekler. Bir yandan bizler TBMM'de bir daha hiç kimse şehidini uğurlamasın diye, hiç kimse gazi olup dert acı çekmesin diye mücadele ederken bir yandan iktidar sahipleri burada sabaha karşı şafak sökmeden bu şehit yakınlarını ve gazileri sille tokat, yaka paça bu parktan atıyorsa bir daha giremesinler diye Güvenpark'ı bu bariyerlerle çeviriyorsa işte orada koskocaman bir soru işareti değil, koskocaman bir ünlem işareti olur. Ben Ankara milletvekiliyim. Burası Ankara'nın göbeği. Ankara'nın göbeğinin şehit yakınlarına ve gazilere kapatılmasından son derece büyük hicap duyuyorum. Şimdi bu ailelerimizin bir kısmı İçişleri Bakanlığı'nın Adalet Bakanlığı'nın önünde. Ama bu ailelerimizin kendileri de Ankara İncek'te Gazi Rehabilitasyon Merkezi'nde adeta esir alınmış durumda.

"İNCEK'TE ESİR ALINMIŞ ŞEHİT YAKINLARIMIZIN VE GAZİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIM"

Gözaltı yapıyorsanız eğer emniyete götürmeniz lazım. Hayır gözaltı yapmıyorsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir yurttaşını siz herhangi bir kurumun bahçesinde, içinde, binasında esir alamazsınız. Şimdi ben buradan çıkıyorum, İncek'e gidiyorum. İncek'te adeta esir alınmış bulunan şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olacağım. Bir grup arkadaşımız da Bakanlık önünde olacak. Buradan Türkiye'de herkesin dikkatini bir kez daha çekiyorum ki sabah 04.45'te şehit yakınlarına ve gazilere bu parkın içerisinde şafak operasyonu düzenlenmiştir. Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız apar topar götürülmüştür. TBMM'nin yakınından seslerini duyurmalarına izin verilmemiştir."

Kaynak: ANKA