Atakum Müftülüğünce '30 Gün 30 Cami 25 Peygamber' projesi yürütülüyor

Samsun'un Atakum ilçesinde "30 Gün 30 Cami 25 Peygamber" projesi, bu yıl ikinci kez uygulanıyor.

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Atakum İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen program, Taflan Ortaokulu öğretmeni Merve Yavuz Başar tarafından hazırlandı.

Ramazan ayı boyunca 30 gün, her gün farklı camide gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 peygamberin hayatını gönüllü öğretmenlerden dinliyor.

Gençlerin sosyal ve ruhsal gelişimlerini destekleyen interaktif metotlarla işlenen dersler ile çocuklara camiyi sevdirmek, peygamberlerin hayatındaki erdemleri aşılamak amaçlanıyor.

Her gün bir camide bir peygamberin sabrı, adaleti ve dürüstlüğü çocuklara hikayeleştirilerek anlatılan projenin gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı modele dönüştürülmesi hedefleniyor.

Atakum İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, ikinci yılında daha profesyonel yapıya kavuşan programla çocuklara ramazan kültürünü ve manevi iklimi yerinde yaşattıklarını belirtti.

Çocukların hayatlarında olumlu davranışları yeşertecek güzellikleri kazandırdıklarını anlatan Köksal, "Ayrıca din görevlilerimiz ile öğretmenlerimizin omuz omuza çalışması, kurumlar arası örnek bir çalışma iklimi oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Atakum İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Fatih Kayış ise programa sadece Atakum'dan değil, Samsun'un diğer merkez ilçeleri dahil olmak üzere dışarıdan da çok sayıda velinin çocuklarıyla katıldığına dikkati çekerek, "Sahadan aldığımız olumlu tepkiler, projenin toplumsal kabulünün ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor. Bu teveccüh bizleri projenin geleceği adına son derece memnun etmektedir." açıklamasında bulundu.