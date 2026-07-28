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Hakkari Müftüsü Okuş'tan Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Peygamber'in Aile Hayatı Üzerine Sohbet

Hakkari Müftüsü Okuş'tan Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Peygamber'in Aile Hayatı Üzerine Sohbet
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Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Yaz Kur'an Kursları'ndaki öğrencilerle bir araya gelerek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) doğumunun 1500'üncü yıl dönümü vesilesiyle O'nun örnek aile hayatını, eşlerine ve çocuklarına olan merhametini anlattı. Programda öğrencilerle birebir ilgilenen Okuş, temel dini bilgiler üzerine sorular sorup kısa sureler okuttu ve benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş Yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrencilere Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) doğumunun 1500'üncü yıl dönümü münasebetiyle aile hayatını anlattı.

Hakkari İl Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü, Yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrencilere yönelik Peygamberin hayatını konu alan sohbet programları düzenlemeye devam ediyor. Program kapsamında Hacı Abdurrahman Çetin ve Hacı Sait Camilerinde öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Okuş, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) örnek aile hayatı, eşleri ve çocuklarına gösterdiği merhameti, çocukların birbirleri ile anne ve babalarına karşı görev sorumluluklarını anlattı. Çocuklarla birebir ilgilenen İl Müftüsü Okuş, onların dilek ve temennilerini dinledi. Geldikleri seviyeyi görmesi bakımından temel dini bilgilerden sorular sordu. Kısa sureleri okuttu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda zaman el verdiği müddetçe Peygamber Efendimiz'in (SAV) örnek hayatı ile güzel ahlakını cami, Kur'an Kursları ve diğer platformlarda anlatmaya devam edeceğini belirten Müftü Okuş, katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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