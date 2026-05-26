Teşrik tekbiri okunuşu (ARAPÇA VE TÜRKÇE ANLAMI) Teşrik tekbiri anlamı nedir, nasıl okunur?

Kurban Bayramı günlerinde milyonlarca Müslümanın dilinden eksik olmayan teşrik tekbirleri, İslam geleneğinde önemli bir ibadet uygulaması olarak kabul edilir. Özellikle bayram namazları ve kurban ibadetiyle birlikte sıkça gündeme gelen bu tekbirler, belirli günlerde farz namazların ardından okunur. Hanefî mezhebine göre vacip kabul edilen teşrik tekbirleri, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) rivayet edilen uygulamalara dayanmaktadır. Peki, Teşrik tekbiri anlamı nedir, nasıl okunur? Detaylar...

TEŞRİK TEKBİRİ ARAPÇA OKUNUŞ

TEŞRİK TEKBİRİ TÜRKÇE ANLAMI

Teşrik tekbirinin Türkçe anlamı şöyledir:

“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”

Bu tekbir, Allah’ın yüceliğini ve birliğini ifade eden önemli zikirlerden biri olarak kabul edilir. Kurban Bayramı günlerinde farz namazların ardından okunması, İslam alimleri tarafından sünnet ve vacip hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Kurban kesimi sırasında da teşrik tekbirinin ardından “Bismillahi Allahu Ekber” denilerek ibadet yerine getirilir.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL OKUNUR?

“Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd”

Tekbir, farz namazların ardından bir kez okunur. Hanefî mezhebine göre kadın erkek her Müslümanın bu tekbiri getirmesi vacip kabul edilmiştir.

İslam alimlerinin aktardığı rivayetlere göre Hz. Peygamber’in (s.a.s.), Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların ardından teşrik tekbiri getirdiği belirtilmektedir.

Kaynaklarda yer alan rivayetler arasında Beyhakî’nin “es-Sünenü’l-kübrâ” ve Dârekutnî’nin “es-Sünen” adlı eserleri bulunmaktadır.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN GETİRİLİR?

Teşrik tekbirleri, arefe günü sabah namazıyla başlar. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. İkindi namazı da bu uygulamaya dahildir.

Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre toplam 23 vakit boyunca, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirilir. Bu süreçte sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının ardından birer kez tekbir okunur.

Diyanet’in aktardığı bilgilere göre teşrik günlerinde kazaya kalan namazlar aynı günler içerisinde kaza edilirse teşrik tekbirleri de okunur. Ancak teşrik günleri sona erdikten sonra kaza edilen namazlarda teşrik tekbiri getirilmez.

Şâfi mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnet kabul edilmektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ KERE GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri, her farz namazın ardından bir kez getirilir. Hanefî mezhebine göre arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar toplam 23 vakitte okunur.

Bu nedenle teşrik tekbirleri toplamda 23 defa tekrar edilmiş olur. Tekbirlerin unutulması durumunda ise hatırlandığı anda kaza edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

İslam kaynaklarında yer alan bilgilere göre teşrik tekbirleri yalnızca farz namazların ardından okunur. Nafile namazlardan sonra teşrik tekbiri getirilmez.