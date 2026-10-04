Hatay Payas'ta Mevlid-i Nebi programında İl Müftüsü Necati Şafak konuştu

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Hatay'ın Payas ilçesinde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Programa Payas Kaymakamı Kürşad Karaca, Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, Payas İlçe Müftüsü İbrahim Akyüz, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Necati Şafak, Hz. Peygamber'in örnek hayatı, güzel ahlakı ve insanlığa rehberlik eden mesajları hakkında katılımcılara hitap etti.

Mevlid-i Nebi programında Hz. Peygamber'in hayatı ve güzel ahlakının yanı sıra insanlığa yönelik mesajları ele alındı.

Programa katılan vatandaşlar, din görevlileri ve ilçe protokolüyle birlikte gerçekleştirilen etkinlikte Mevlid-i Nebi dolayısıyla çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı