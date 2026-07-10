Mersin'de Hz. Peygamber'in 1500. doğum yılına özel 'Mucize' sergisi açıldı

Mersin İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı dolayısıyla hazırlanan 'Mucize' temalı sanat sergisi, Mersin Arkeoloji Müzesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Geleneksel Türk-İslam sanatlarını manevi değerlerle buluşturan serginin açılışı, Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları Derya Kesmen ve Oğuzhan Uzun'un tasavvuf musikisi dinletisiyle başladı. Programda protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesilerek sergi ziyarete açıldı.

Gençlik Koordinatörlüğü Sanat Atölyesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı ebru, minyatür, seramik, ahşap boyama, kalem işi, naht ve filografi eserlerinin yer aldığı sergide, geleneksel sanatların yeni nesillere aktarılması ve estetik bakış açısının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Serginin ilgi gören bölümleri arasında Mezitli İlçe Müftülüğü hafızlık öğrencilerinin hazırladığı naht sanatı eserleri de yer aldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği eserler protokol üyeleri tarafından da incelendi.

Sergide ayrıca Sanat Atölyesinde geliştirilen 'Ebru Üstüne Organik Soyutlama' tekniğiyle hazırlanan çalışmalar da beğeni topladı. Klasik ebru sanatının soyut resim anlayışıyla buluşturulduğu eserlerde Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı peygamber mucizeleri özgün bir sanat diliyle yorumlanırken, kadim medeniyetin ahlaki ve manevi değerlerini yansıtan çalışmalar ile 15 Temmuz ruhunu konu alan eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Vali Toros sergiyi gezdi

Serginin açılışının ardından Mersin Valisi Atilla Toros da Mersin Arkeoloji Müzesini ziyaret ederek "Mucize' temalı sergiyi gezdi. Eserleri inceleyen Toros, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hat, tezhip, ebru, naht ve diğer geleneksel el sanatlarına ait eserleri tek tek inceleyen Toros, sergide görev alan öğrencilerle sohbet ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Açılışa Vali Yardımcısı Faik Arıcan, İl Müftüsü Mustafa Topal, Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zeki Uyanık, İl Müftü Yardımcıları Dr. Mehmet Akif Coşkun ve Vahit Demiral, Mezitli İlçe Müftüsü Recep Çarpar, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Erkan Akyüz ile çok sayıda davetli katıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı