Trump tepkiler sonrası, kendisini İsa peygamber benzeri gösteren görseli sildi

Abd Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadan paylaştığı kendisini İsa peygamber benzeri bir figür olarak gösteren görsel tartışma yarattı.

Trump'a ait sosyal medya platformu Truth Social'da "Real Donald Trump" hesabından paylaşılan yapay zeka üretimi görsel, daha sonra kaldırıldı.

Görselde Trump, hasta yatağında yatan bir adamı iyileştiriyor gibi görünüyor, iki elinden de ışık hüzmeleri çıkıyor.

Abd Başkanı, görselin kendisini İsa'ya benzer bir figürden ziyade "insanları iyileştiren" bir doktor olarak gösterdiğini savundu ve medyanın bu anlatıyı "uydurduğunu" iddia etti.

Ancak görsel, aralarında Trump'ın en ateşli destekçilerinden bazıları da olmak üzere, Amerikan siyasetinin iki kanadından da tepki çekti.

Trump görseli, Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo'yu eleştiren uzun bir mesaj yayınladıktan birkaç saat sonra paylaştı.

Papa 14. Leo, ABD ve İsrail'in İran'daki askeri operasyonuna açık şekilde eleştiriyor.

Silinen görselde Trump'ın üzerinde beyaz bir cübbe var ve elleri parlıyor. Görseli eleştirenler bunun, İsa peygamberi hastaları iyileştirirken tasvir eden dini resimlere benzediğini söylüyor.

Görselin arka planında Özgürlük Anıtı, dalgalanan büyük bir ABD bayrağı, savaş uçakları, Amerikan kartalı, bir kadın hemşire, dua eden bir kadın ve asker üniformalı bir kişi de bulunuyor.

Trump, görselin kaldırılmasından birkaç saat sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, görselin kendisini bir Kızıl Haç çalışanı yanında doktor olarak betimlediğine inandığını söyledi; "Bu, insanları iyileştiren bir doktor olarak tasarlanmış. Ve ben insanları iyileştiriyorum, onları çok daha iyi hale getiriyorum" dedi.

Ancak görsel hızla tepki çekti ve eleştirenler arasında Trump'ın çok yakınındaki bazı isimler de vardı.

Bu yıl ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin 250'nci yıldönümünü anmak için bir dizi inanç temelli etkinlik üzerinde çalışan Hristiyan aktivist Sean Feucht, "Bu derhal silinmeli. Bunun kabul edilebilir olduğu hiçbir bağlam yok" dedi.

Başka bir muhafazakar aktivist Riley Gaines de "Tanrı alaya alınamaz" yazdı.

Eleştirilerin çoğu dini temelli ABD haber kuruluşlarından geldi.

Christian Broadcasting Network (Hristiyan Yayın Ağı) gazetecisi David Brody, "Bu, çok ileri gitmek oldu. Bu, sınırı aştı" dedi.

Görsel, Trump ile Papa 14. Leo arasında yaşanan tartışmanın hemen ardından paylaşılmıştı.

Tartışma Papa'nın 11 Nisan Cumartesi günü uluslararası topluma "savaş çılgınlığına" son verme çağrısı yapması ve savaşı meşru kılmak için Hristiyanlık söylemlerinin kullanılmasını eleştirmesiyle başladı. Trump bunun üzerin Papa'yı "suça karşı ZAYIF ve dış politika konusunda berbat" olmakla suçladı.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada Papa'dan özür dilemedi ve "Papa Leo yanlış şeyler söyledi" dedi; "İran konusunda yaptıklarıma açıkça karşı çıkıyor ve nükleer sahibi bir İran istemezsiniz. Papa Leo ortaya çıkacak sonuçtan memnun olmazdı" dedi.

İlk değil

Yapay zeka üretimi görsel, Trump'ın Truth Social'dan paylaştığı ve tepki çeken ilk görsel değil.

Şubat ayında da eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı maymun olarak gösteren ırkçı bir video paylaşmış ve ardından silmişti.

Beyaz Saray önce klibin bir "internet meme" (internette yayılan esprili görseller) videosu olduğu savundu ve eleştirenlere "sahte öfkeyi bırakın" dedi.

Ancak tepkilerin artması ve kınayanlar arasında bazı Cumhuriyetçi senatörlerin de bulunması sonrası video kaldırıldı, Beyaz Saray paylaşımın "bir personel tarafından sehven yapıldığını" açıkladı.