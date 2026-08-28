Erdoğan: Veladet-i Nebi, rahmetin en güzel tecellisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Veladet-i Nebi, yüce Allah'ın sonsuz rahmetinin bu dünyadaki en güzel tecellisidir. Efendimiz'in bu aleme doğuşu, insanoğlunun kainattaki yerini, yaratılış gayesini ve istikametini yeniden keşfetmesinin başlangıcı olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda yaptığı konuşmada, milletin ve İslam aleminin Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik etti, salondaki katılımcılara davete icabet ettikleri için teşekkür etti.

Ülkenin ve dünyanın farklı yerlerinde kendilerini takip eden, şu anda aralarında olmasalar da gözü, gönlü, kulağı burada olan tüm kardeşlerine selamlarını ve sevgilerini gönderdiğini dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine güzel bir programda bizleri buluşturan, rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle kalplerimizi birbirine ısındıran Cenabıallah'a sonsuz şükürler olsun. Alemlere rahmet, insanlığa hidayet, müminlere güzel ahlakın en yüksek timsali olarak gönderilen, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. İki cihan serverini dünya gözüyle gören, onun etrafında yıldızlar gibi hale ve halka oluşturan ali'ne, ashabına ve ehl-i beytine selam olsun. Fahri Kainat Efendimiz'in izinden giderek asırlardır ümmete hizmet eden, yol gösteren, felaha susayan gönülleri irşad eden alim ve ariflerimizin, kalp ve ilim ehlinin mübarek ruhları şad olsun. İslam'ın izzetini her şeyin üstünde tutan, ilayi kelimetullah davası uğruna canlarını ortaya koyan, vatanı, milleti, ezanı, bayrağı, devleti ve ümmeti için her türlü cevrü cefayı, zorluğu göze alan kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin o mücadele ve mücahede erlerinin aziz ruhları şad olsun diyorum."

"Hatemül Enbiya Efendimiz insanlığın ufkunu nebevi bir nurla doldurmuştur"

Erdoğan, Müslümanlar olarak hafta başında Leyle-i Mevlid'i bir kez daha idrak ettiklerini hatırlatarak, kurtuluş vesilesi olarak yeryüzünü teşrif eden Hazreti Peygamber'in veladetinin bir seneidevriyesine daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, gerek dualarıyla gerek ibadetleriyle o mübarek geceyi anlamına ve mehabetine uygun şekilde hissetmeye, değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu vesileyle Veladet-i Nebi'nin 1501. yıl dönümünün ülke, millet ve başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Veladet-i Nebi, yüce Allah'ın sonsuz rahmetinin bu dünyadaki en güzel tecellisidir. Efendimiz'in bu aleme doğuşu, insanoğlunun kainattaki yerini, yaratılış gayesini ve istikametini yeniden keşfetmesinin başlangıcı olmuştur. Hani merhum Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'inde diyor ya, 'Belirince işaretleri dünyada Mustafa'nın, tuttu cihanı baştan başa nuru Mustafa'nın.' İşte beşeriyetin inanç ve ahlak bakımından zifiri karanlığın pençesinde olduğu bir çağda Hatemül Enbiya Efendimiz insanlığın ufkunu nebevi bir nurla doldurmuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peygamber aşkı, peygamber sevgisi müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Bu sevda İslam ile müşerref olduğu ilk günden itibaren milletimizin de kalbinde müstesna bir yer tutmuştur." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA