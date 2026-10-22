Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hayrabolu'da düzenlenen konferansta Doç. Dr. Temel Kaçır güzel ahlakı anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hayrabolu'da düzenlenen konferansta Doç. Dr. Temel Kaçır güzel ahlakı anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında 'Hz. Peygamber ve Güzel Ahlak' konulu konferans düzenlendi. Hayrabolu Müftülüğünce düzenlenen programda Doç. Dr. Temel Kaçır güzel ahlakı anlattı, dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında "Hz. Peygamber ve Güzel Ahlak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Hayrabolu Müftülüğü tarafından Kadir Albayrak Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Temel Kaçır konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) örnek ahlakı ve bu ahlakın günlük hayattaki yansımaları üzerinde duran Kaçır, hayatının Müslümanlar için önemli bir rehber olduğunu belirtti.

Hz. Peygamber'in(sallallahu aleyhi ve sellem)hayatından örnekler vererek merhamet, doğruluk, adalet, sabır ve hoşgörünün insan ilişkilerindeki önemine değinen Kaçır, güzel ahlakın günlük yaşamın her alanında benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Hz. Peygamber'in ahlakını örnek almak, onun sahip olduğu değerleri hayatımıza yansıtmakla mümkündür" dedi.

Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

Marketlere girenler gözlerine inanamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor

Taraftarın alınsın diye yalvardığı golcüler Devler Ligi’ni sallıyor
Soner Olgun'un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı

Ünlü ismin cenazesinde büyük kriz
Nijer'de kaçırılan Avusturyalı ve İsviçreli iki yaşlı kadın Libya'da serbest bırakıldı

Rehin tutulan 2 yaşlı Avrupalı kadın serbest! İlk sözleri o isme
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam

Fon kurulu 7. kez toplandı! İşte mağdurlara ödenen rakam
Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim

Ne bu havalar? Maç sonu resmen dalga geçti
Şanlıurfa’da kaçak göçmen operasyonu! 61 kişi yakalandı

Bu halde bulundular! Sınırı da kaçak geçmişler
Doğal gaz ve elektriğe zam sinyali! Oran da verildi

85 milyonu ilgilendiriyor! Kış gelmeden zam göründü