İstanbul'da 2026 Yaz Kur'an Kursları 6 Temmuz'da Başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 2026 Yaz Kur'an Kursları, İstanbul'da 4 bini aşkın cami, Kur'an kursu ve gençlik merkezinde 6 Temmuz'da başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca çocukların ve gençlerin yaz tatilini Kur'an-ı Kerim öğrenerek, temel dini bilgileri edinerek ve sosyal etkinliklerle değerlendirmesi amacıyla Türkiye genelinde organize edilen 2026 Yaz Kur'an Kursları, kapılarını öğrencilerine açmaya hazırlanıyor.

6 Temmuz'da eğitimlere başlanacak kurslara başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

İstanbul'da da yoğun katılım beklenen kurslara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, Kur'an-ı Kerim'in insanın insanla, evrenle ve yaratıcıyla olan ilişkilerini en doğru ve olması gereken kıvamda tarif eden bir kitap olduğunu ifade etti.

İnsandaki potansiyeli doğruya kullanma ve kullandırma noktasında en çok yardımcı olacak kelamın, kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu ve bu anlamda Kur'an'ın okula kayıt olan bir öğrencinin müfredatı gibi olduğunu dile getiren Tuncel, "Nasıl ki bir devlet öğrenciyi okula kaydettikten sonra mutlaka onun için bir müfredat ve bir öğretmen belirliyorsa, kendisini alemlerin Rabbi olarak tanıtan Allah da ilk insandan itibaren bizler için müfredat belirlemiş. Bunlara suhur, sahife diyoruz. İnsanlık çoğaldıkça, problemler arttıkça bunları kitap halinde göndermiş ve bu müfredatla birlikte de peygamberler göndermiştir." diye konuştu.

Tuncel, Kur'an-ı Kerim'in bu müfredatın son örneği olduğunu belirterek, "Hazreti Muhammed'le birlikte, Hazreti Adem ile başlayan serüven, adeta anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, master, doktora seviyesi gibi insanlık son seviyeye geldiğinde Allah Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Dolayısıyla Kur'an hem kendimizle hem evrenle hem Allah'la olan ilişkimizi doğru bir zeminde anlamamız ve buna göre hareket etmemizi sağlayan, mutlaka kendisiyle dostluk kurulması gereken bir kitaptır. Yaz mevsimi, yaz tatili bu anlamda bizler için önemli bir fırsat sunuyor. Kur'an ile olan dostluğumuz sayesinde hem kendimize hem tabiata hem de Yaratıcı'ya olan yabancılığımızı gidermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki kurslarda 8 bin personel görev yapacak

İstanbul genelinde toplamda 4 binin üzerinde mekanda kursların yapılacağını aktaran Tuncel, bunların 3'te 2'sini camilerin, 3'te 1'ini ise Kur'an kursları ve gençlik merkezlerinin oluşturacağını söyledi.

Doç. Dr. Tuncel, yazın camilere gelen öğrencilerin 6 haftalık bir süreç içerisinde Kur'an-ı Kerim ile tanıştırılacağını kaydederek, "Eğer daha önceden Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorsa onu tecvidli, daha düzgün, daha sahih bir okuyuşla, potansiyeli, imkanları elveriyorsa makam dediğimiz, içerisine ses güzelliğinin de katıldığı çeşitli icralarla kutsal kitabımızı daha yakinen tanıyacaklar. Bu sayede de hem bilişsel yönden hem duyuşsal yönden onların gelişimine katkıda bulunmayı arzu ediyoruz." dedi.

Kur'an-ı Kerim'in içindeki manaya nüfuz etmeye başlandığında insana bilişsel anlamda hakikati öğrettiğini, duyuşsal anlamda da kalben tatmin edeceğini dile getiren Tuncel, toplamda 8 bin personelle 4 binin üzerinde mekanda 6 hafta süresince bu kursları gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yaş gruplarına göre Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi ağırlıklı dersler verilecek

Tuncel, eğitimleri 4-6 yaş ve 7-22 yaş olarak iki ana kategoride düzenleyeceklerini belirterek, "4-6 yaş grubundaki öğrencilerimize ağırlıklı olarak 'değerler eğitimi' dediğimiz ahlak eğitimi ağırlıklı, beraberinde dini bilgiler ve yaş seviyelerine uygun bir şekilde Kur'an eğitimi verilecek. 4-6 yaş özelinde hedefimiz, özellikle büyüğünü, küçüğünü tanıyan, empati, merhamet gibi temel ahlaki becerileri yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. Yoğun bir didaktik bilgi vermek yerine onlara geleneksel halk ifadesiyle oturup kalkmayı, büyüğüne, küçüğüne nasıl davranması gerektiğinin öğretildiği bir eğitim faaliyeti planlıyoruz. Haftada 20 saat üzerinden düşündüğümüzde 14 saati değerler eğitimi, ahlak eğitimi ve dini bilgiler üzerine olacak. Kalan 6 saatlik sürede onların seviyelerine uygun Kur'an eğitimi verilecek." diye konuştu.

Kurslarda 7 yaş üzerine ise başta Kur'an-ı Kerim eğitimi verileceğini aktaran Tuncel, şöyle devam etti:

"Bilmeyenler elif cüzü dediğimiz harflerden başlayacak. Bilenler de halk arasında namaz sureleri dediğimiz surelerin ezberiyle ama başta Kur'an-ı Kerim dersi olacak. Daha sonra itikadi eğitim verilecek. Sonra ibadet dediğimiz, inancımızın hayata yansıması olan başta namaz olmak üzere temel ibadetlerimiz öğretilecek. Sonra ahlak yine ihmal edilmeyen eğitimin önemli parçalarından bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselam 'Benim ümmetim güzel ahlakıyla diğer milletlerden ayrılır. Kıyamet gününde de mizanda en ağır gelecek olan güzel ahlaktır.' buyuruyor. Kendisi güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 7 yaş üzerinde de yine ahlaka dair eğitimimiz olacak. Son olarak da Kur'an-ı Kerim'in yaşanmış örneği olan siyer, Hazreti Peygamber'in hayatı. Kur'an-ı Kerim'e salt bir metin olarak yaklaşmak yerine onu Hazreti Peygamber örneği üzerinden anlamayı çok önemsiyoruz. Çünkü Peygamber ve Kur'an-ı Kerim'i bir bütünün iki ayrılmaz parçası diye düşünebiliriz."

Sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenecek

Doç. Dr. Tuncel, eğitimlerin yanında her kursta imkanlar ölçüsünde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin olacağını aktararak, çocukların ve gençlerin yaz tatilinin Kur'an sebebiyle ellerinden alındığı gibi bir algının olmamasının çok önemli olduğunu söyledi.

Bu noktada eğitimin sadece dört duvar arasında verilen didaktik bilgiden oluşmadığını, çocuğa kazandırılmak istenen kazanımların kültürel ve sportif faaliyetler üzerinden de verilebileceğini dile getiren Tuncel, kurslarda futbol turnuvaları, piknikler, yüzme faaliyetleri ve bilgi yarışmalarının düzenleneceğini bildirdi.

Tuncel, eğitimin tarifinde davranış değişikliği oluşturmanın yanında "istendik" kelimesinin de geçtiğine işaret ederek, "İsteğe bağlı olarak, kerhen, zorla değil de muhatabın kendi isteğiyle o davranış değişikliğini oluşturmak önemli. Bunu bazen derste verebilirsiniz. Bazen çocuk derste kendisini kapatır, zaten sene boyunca artık o derslerden bir nefes almak istiyordur. Derste veremediğiniz bir kazanımı, ahlaki bir davranışı kültürel etkinlikte, spor faaliyeti üzerinden vermek mümkündür. Burada da sportif ve kültürel etkinlikleri bizatihi amaç olarak değil, çocuğun hem bedensel hem ruhsal hem ahlaki gelişimine katkı bağlamında değerlendirmeyi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yaz mevsimi Kur'an'la dostluğumuzu pekiştirmeye bir vesile olarak görülmeli"

Kur'an-ı Kerim'in sezonluk değil ömürlük bir kitap olduğunu vurgulayan Tuncel, İstanbul'daki gençlere ve ailelere yaz Kur'an kursları özelinde şu mesajı verdi:

"Yaz mevsimini Kur'an'la dostluğumuzu artırmaya vesile olarak görebiliriz. Bu açıdan Hazreti Peygamber'in 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.' müjdesine nail olabilmek için İstanbul'daki çocuklarımızı, gençlerimizi yaz kurslarımıza bekliyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim ile ilgili Hazreti Peygamber, 'Kur'an dostlarına şefaatçi olacaktır.' der. Yaz mevsimi Kur'an'la dostluğumuzu pekiştirmeye bir vesile olarak görülmeli. Yine Hazreti Peygamber'den şunu öğreniyoruz, 'Kur'an kişinin ya lehine ya da aleyhine şahitlik yapacak.' buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenabıhak 'Siz bu kitaptan sorguya çekileceksiniz.' der. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde, öyle bir arkadaş, öyle bir dosttur ki Kur'an-ı Kerim, sizi hem dünyanın hem kabrin hem de mahşerin, ebedi hayatın sıkıntılarından kurtarır."

Tuncel, Kur'an'ın verdiği öğütlerle insanı asla yanıltmadığını, yalnız ve çaresiz bırakmadığını belirterek, "Böyle bir dostumuz, arkadaşımız yanı başımızda. Böyle eşi benzeri bulunmaz bir dostla dostluğumuzu pekiştirme, kaynaştırma, artırma zamanıdır yaz mevsimi. Bu bağlamda, Allah bizleri de bu kurslarda emeği geçen hocalarımızı da buraya gelecek olan gençlerimizi, çocuklarımızı da tüm sevdikleriyle beraber Kur'an'ın şikayetinden emin, şefaatine nail eylesin." ifadelerini kullandı.