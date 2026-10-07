Peygamber Sevdalıları Kızıltepe'de 3. yılını dolduran Gazze soykırımını protesto etti

Peygamber Sevdalıları Kızıltepe'de 3. yılını dolduran Gazze soykırımını protesto ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe'de Peygamber Sevdalıları Kızıltepe Derneği'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki programında İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımı protesto edildi. İsrail karşıtı slogan atan katılımcılar tekbir getirdi, Filistin'de ölenler için dua etti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımı protesto edildi.
Peygamber Sevdalıları Kızıltepe Derneği'nce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa katılanlar İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımına tepki gösterdi.
İsrail karşıtı slogan atan grup, tekbir getirdi.
Açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Kaynak: AA