Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fethin 573'üncü yılı kutlu olsun, mübarek olsun'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkası olan İstanbul'un fethinin 573'üncü yılında Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Fethin 573'üncü yılı kutlu olsun, mübarek olsun" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı