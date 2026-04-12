Araban Müftülüğü Hadis-i Şerif ezberleme yarışması düzenledi

Araban Müftülüğü tarafından düzenlenen Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Gaziantep'in Araban İlçesi Müftülüğü tarafından Hadis-i Şerif ezberleme yarışması düzenledi. Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Araban ilçesi Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Kurs hocamız Ayşenur Çoban rehberliğinde gerçekleştirilen yarışmada öğrencilerimiz, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) mübarek sözlerini ezberlemenin heyecanını yaşadı. İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever tarafından yarışma sonucunda dereceye giren kursiyerlere ödülleri takdim edildi " bilgilerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı