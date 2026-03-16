Haberler

Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camiye akın etti

Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camiye akın etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnebolu ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i vatandaşların ziyaretine açıldı. Camide yoğun bir katılım yaşanırken, Sakal-ı Şerif'i görenler duygusal anlar yaşadı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi sebebiyle vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görebilmek için camiye akın etti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Yahya Paşa Camii'nde bulunan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i vatandaşların ziyaretine açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camiye akın etti. Dualar eşliğinde örtüleri açılan Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Tüm vatandaşların görme imkanı bulduğu Sakal-ı Şerif, daha sonra 40 katlı bohçaya sarılarak yerine kaldırıldı. Ziyaretin sonunda İlçe Müftüsü Ali Söyler tarafından dua edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

