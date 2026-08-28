Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peygamber Sevgisi En Kıymetli Miras

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Peygamber sevgisi, müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Bu sevda, İslam'la müşerref olduğu ilk günden itibaren milletimizin de kalbinde müstesna bir yer tutmuştur. Ecdadımız asırlar boyunca din-i mübin-i İslam'ın sancaktarı olmuş, Efendimiz'e duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı