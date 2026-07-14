15 Temmuz Paneli: Güçlü Türkiye Vizyonu

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Bizler güçlü Türkiye idealini daha fazla bilim üreten, daha fazla teknoloji geliştiren, daha fazla katma değer oluşturan, hukukun üstünlüğünü güçlendiren, demokrasi kültürünü geliştiren ve gençlerine daha büyük ufuklar açan bir ülke vizyonuyla gerçekleştirebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AÜ işbirliğiyle " 15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim Zafer Bizim Paneli" düzenlendi.

Panelin açılışında konuşma yapan Ünüvar, panelde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türk milletinin hafızasında derin izler bırakan tarihi bir dönüm noktasını anmak, anlamak ve geleceğe taşıyacağı dersleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Milletlerin tarihinde bazı tarihlerin yalnızca geçmişi hatırlatmadığını, aynı zamanda geleceğin nasıl inşa edilmesi gerektiğini de gösterdiğini aktaran Ünüvar, "15 Temmuz"un, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "kahramanlık destanı" yazdığı bir tarih olduğunu söyledi.

Ünüvar, darbe girişiminde yaşananların milletin ortak iradesine, bağımsızlığına ve geleceğine yöneltilmiş bir tehdit olduğunun altını çizerek, "Ancak tarih, aynı zamanda millet iradesinin hiçbir vesayet anlayışını kabul etmediğini de kaydetmiş, aziz milletimiz demokrasiye, hukuk devletine ve bağımsızlığına sahip çıkma konusunda güçlü bir duruş sergilemiştir." dedi.

Bu 10 yıllık sürecin, durmadan çalışmayı ve Türkiye'yi esir almaya kalkan yapılanmalar ile terör örgütlerine ve onları besleyen iç ve dış mihraklara karşı daima uyanık ve teyakkuzda olunması gerektiğini de gösterdiğini dile getiren Ünüvar, üniversitelerin bu noktada tarihi bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

"Milli birlik anlayışımızı geleceğin ortak hedefleri üzerine inşa etmek zorundayız"

Ünüvar, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını, öz güven sahibi, sorumluluk bilinci gelişmiş, ülkesine ve insanlığa karşı görevlerinin farkında bireyler yetiştirebilmesi olduğunu da bildirdi.

Dünyanın bugün yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu belirten Ünüvar, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapay zekadan siber güvenliğe, dijital dönüşümden bilgi savaşlarına, ekonomik rekabetten küresel krizlere kadar pek çok alanda ülkelerin gücü artık yalnızca sahip oldukları doğal kaynaklarla değil, yetişmiş insan kaynağı, bilimsel üretim kapasitesi ve kurumsal dayanıklılığıyla da ölçülmektedir. İşte bu sebeple milli birlik anlayışımızı yalnızca geçmişin yaşantılar üzerine değil, geleceğin ortak hedefleri üzerine de inşa etmek zorundayız.

Bizler güçlü Türkiye idealini daha fazla bilim üreten, daha fazla teknoloji geliştiren, daha fazla katma değer oluşturan, hukukun üstünlüğünü güçlendiren, demokrasi kültürünü geliştiren ve gençlerine daha büyük ufuklar açan bir ülke vizyonuyla gerçekleştirebiliriz."

"15 Temmuz" darbe girişiminde milletvekili olarak görev yaptığını anımsatan Ünüvar, o gece TBMM'de bulunduğunu söyledi.

Ünüvar, darbe girişiminde TBMM'de yaşananları anlatan "Gazi Meclis'te O Gece" kitabını yazdığını hatırlatarak, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın o gece TBMM'yi açması ve 107 milletvekilinin orada bulunmasının "kahramanca direnişi" ifade ettiğini vurguladı.

Vatandaşların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkarak demokrasiye sahip çıktığını söyleyen Ünüvar, "Mecliste milletvekilleri, sokakta milletin direnişi, Cumhurbaşkanı'ndan en ücra köşedeki vatandaşa kadar 15 Temmuz'da şu söylendi, 'Türkiye yenilmeyecek' ve nitekim yenilmedi." dedi.

"Devletsiz millet olmaz, ordusuz devlet olmaz"

15 Temmuz gecesi TBMM Başkanı olarak görev yapan İsmail Kahraman da Türkiye'nin birçok darbeyle karşılaştığını, ülkenin kalkınması sırasında önünün darbelerle kesildiğini belirtti.

Kahraman, Adnan Menderes'in 27 Mayıs darbesiyle karşılaştığını ve bunun Cumhuriyet döneminin ilk darbesi olduğunu anımsatarak, 27 Mayıs 1960'tan 15 Temmuz 2016'ya kadar Türkiye'de 16 darbe veya darbe girişiminin olduğunu, 15 Temmuz'un ise 17. darbe veya darbe girişimi olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

"15 Temmuz"un Türkiye'ye maliyetinin 350 milyar dolar olduğunu dile getiren Kahraman, darbe girişiminin manevi yönden Türkiye'de bir leke bıraktığını ve temizlenmesinin çok uzun zaman alacağını söyledi.

FETÖ'nün dünyanın 160 ülkesinde okullar açtığına işaret eden Kahraman, böylelikle terör örgütünün "maarif imparatorluğu" kurduğunu, ayrıca bürokrasi ve ordu başta olmak üzere birçok yere sızdığını kaydetti.

Kahraman şöyle konuştu:

"Devletsiz millet olmaz, ordusuz devlet olmaz. Bizim ordumuz peygamber ocağıdır. Ama bizim üniformamızı giymiş, ay yıldızı, elbise giymiş teröristler de içeride oluyor. Aldatılıyorlar. Benim her zamanki inancımdır, Türkiye'de satılmışlar çok azdır, aldatılmışlar çok fazladır. Meseleyi nasıl çözeceğiz? Kardeş olduğumuzu bilerek çözeceğiz. Beraber olduğumuzu bilerek çözeceğiz. Ayrı ayrı parmaklar var ama bilekte birleşiyorlar. İşte 15 Temmuz gecesi bilekte birleştik."

O gece TBMM Genel Kurulunun açılması talimatı verdiğine değinen Kahraman, 15 Temmuz'da TBMM'de yaşananları anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da video mesajla açılış konuşmasını yaptığı panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, İsmail Kahraman'a hediye takdiminde bulundu.