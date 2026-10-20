Fas'ta ilk kadın başbakan Mansuri atandı, hadis tartışması yeniden gündemde

Muhammed Peygamber'e atfedilen "İşlerini bir kadına bırakan topluluk asla felah bulamaz" sözü, Kral 6. Muhammed'in Fatima Zehra el-Mansuri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atamasından sonra Fas'ta yeniden gündeme geldi. Ülkenin eski adalet bakanı Mustafa Ramid, Ekim başında Facebook üzerinden yaptığı uzun bir paylaşımda bir kadının ülkenin en yüksek siyasi makamını elinde tutmasının doğru olup olmadığını sorguladı.Ramid, çoğunluğun Müslüman olduğu Fas'ta eşitlik ile devlet liderliğinin sorumlulukları arasında bir denge kurduğunu savundu; zira en yüksek krallık makamında hala bir erkek vardı. Fas, anayasal monarşi ile yönetiliyor. Ancak yürütme yetkisi 63 yaşındaki kralın elinde bulunuyor. Mansuri'nin Özgünlük ve Modernlik Partisi (PAM), Eylül'deki parlamento seçimlerinde en çok sandalyeyi kazandı.PAM, üç parti ile birlikte kurduğu koalisyon sayesinde Fas parlamentosundaki 395 koltuktan 207'sini elinde tutuyor.

Mansuri'nin kral tarafından atanması tarihi bir olaydı, ancak bu durum kadınların güçlü makamlara gelmesine ilişkin mevcut çekinceleri ortaya çıkardı.Mansuri'nin atanmasından bir gün sonra yerel yayın kuruluşu Şuf TV, Faslı erkeklere hükümetin başında bir kadının olması hakkında "ne düşündüklerini" sormak için sokaklara çıktı.Çoğunluğu orta yaş ve üzeri olan birkaç adam cevap vermeden önce tereddüt etti. Bazıları kralın tercihi olduğu için kararı kabul ettiklerini söyledi.Adını ve yaşını vermeyen gri saçlı bir adam şunları söyledi: "Bir kadının hükümet başında olması garip geliyor. Bunun bana pek uygun olup olmadığından emin değilim."Fas'ta kraliyeti eleştirmenin yasal riskleri var. Ceza kanununa göre krala, kraliyet ailesine ve monarşiye yönelik bazı hakaret ve saldırılar suç sayılıyor.

Mansuri'nin başbakan olarak atanması internette siyasi hiciv malzemesi haline geldi. İki kadının birbirlerinin saçlarını çektiğini gösteren bir video geniş çapta paylaşıldı ve videonun altına yazılan yorumlarda Mansuri ile meslektaşları arasındaki parlamento anlaşmazlıklarının böyle görünebileceği öne sürüldü.Ancak başta kadınlar olmak üzere birçok genç Mansuri'nin atanmasını memnuniyetle karşıladı.Fas'ta tutumlar değişiyor olsa da muhafazakar ve dindar görüşler hala büyük önem taşıyor.Ülkede cinsiyet eşitliğiyle ilgili en tartışmalı konular arasında miras ile evlilik ve boşanmayı düzenleyen aile hukuku geliyor.Mevcut miras kurallarına göre aynı şartlara sahip bir kız çocuğu genellikle bir erkek çocuğunun payının yarısını alıyor.Faslı din alimlerinden oluşan Yüksek Ulema Konseyi, İslam hukukuna atıfta bulunarak eşit miras çağrılarına karşı çıkıyor.Ayrıca, erkek kardeşi olmayan kız yetimlerin miraslarını uzak akrabalar da dahil olmak üzere erkek akrabalarıyla paylaşmaları gerekliliğinin kaldırılması yönündeki öneriler de reddedildi. Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, 2022 tarihli bir raporda eşitsiz miras kurallarının kadınlar arasında yoksulluğa katkıda bulunduğunu belirtti.Fas'ta çok eşlilik de belirli koşullar altında yasal.Aile kanununda önerilen değişiklikler arasında kadınların evlilik sözleşmelerinde kocalarının başka bir kadınla evlenemeyeceğini şart koşabilmelerine izin verilmesi de yer alıyor.Ancak istisnalar da mevcut; bunlar arasında ilk eşin çocuk doğuramaması veya hastalığıyla ilgili hükümler yer alıyor.Kadın hakları grupları bu hükümleri gizlilik ve tıbbi gizlilik gerekçeleriyle eleştiriyor.Bu konular Fas aile kanununda yapılacak reform önerilerinin merkezinde yer alıyor.'Kadınlar için bir dönüm noktası'2024 yılında bir dizi değişiklik paketi açıklandı ancak reformlar henüz yasalaşmadı.Bazı genç kadınlar, yeni başbakanın aile hukukunun yanı sıra kız çocuklarının eğitimini iyileştirmeye çalışacağını da umuyor.Fas'ın resmi ulusal istatistik kurumu olan Yüksek Planlama Komisyonu, 2025 yılında kırsal bölgelerde 15-17 yaş arası kız çocuklarının sadece %55'inin okula gittiğini tespit etti.Bu bölgelerde yoksulluk, erken evlilik ve okuldan ayrılma önemli engeller olmaya devam ediyor. Şehirlerde ise aynı yaş grubunda okula gitme oranı %100.Faslı genç bir kadın olan Chifae Laazouzi, BBC'ye verdiği demeçte "Kırsal Fas'taki birçok kız çocuğu, okulların uzak olması, ulaşımın güvenli olmaması, mevcut olmaması ve kısıtlı imkanlara sahip ailelerin kızlarını genellikle evde tutması nedeniyle okulu erken bırakıyor" diyor.Ona göre bir neden de yoksul ve kırsal kesimlerdeki birçok kızın hijyen ürünlerini karşılayamaması.Laazouzi, "Adet sağlığı hala bir tabu olarak ele alınıyor, okullarda ücretsiz adet ürünleri dağıtılmasını isterdim" diyor.Mansuri siyaset dünyasına yabancı değil. Yirmi yılı aşkın kamu kariyeri boyunca Marakeş belediye başkanlığı yaptı, hükümet görevlerinde bulundu ve parlamentoda yer aldı.Geçtiğimiz beş yıl boyunca önceki Başbakan Aziz Ahannuş döneminde ulusal bölge planlaması, kentsel planlama, konut ve şehir politikası bakanı olarak görev yaptı.Mansuri atanmasını Faslı kadınlar için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi."Hükümetin ilk kadın başkanı olmak sadece benim için değil, krallığın tüm kadınları için gurur kaynağıdır" dedi.Göreve atanmasından bu yana aile kanunundaki reformları hayata geçirmeye çalışıp çalışmayacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.Mansuri, kariyeri boyunca kadın hakları konusunda kamuoyuna yönelik herhangi bir önemli açıklama yapmadı.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde Küresel Güney uzmanı olan Dr. Irene Fernandez-Molina, bu atamayı monarşinin daha geniş siyasi çıkarları bağlamında değerlendiriyor.Uzman, BBC'ye verdiği demeçte şunları söylüyor: "[Eylül ayındaki] Fas parlamento seçimleriyle ilgili haberlerde iki başlık öne çıktı: Son yirmi yılın en düşük katılım oranı ve Kral 6. Muhammed'in ülke tarihinde ilk kez bir kadını başbakan olarak ataması. "İkincisi, birincisi olmadan anlaşılamaz."Resmi rakamlara göre kayıtlı seçmenlerin yalnızca %38'i oy kullandı; oy kullanma hakkına sahip tüm seçmenler arasında ise bu oran daha da düşüktü.Fernandez-Molina, bu atamayı "Rejimin meşruiyetini sağlamak amacıyla kadın hakları mücadelesinin yukarıdan aşağıya, seçici bir şekilde araçsallaştırılmasının yani otoriter devlet feminizminin" bir örneği olarak tanımlıyor.Akademisyen, siyasi sistem ve sosyal reformların hızı büyük ölçüde değişmeden kalsa bile bir kadının en yüksek devlet görevine getirilmesinin modernleşme ve ilerleme imajı yansıtmayı amaçlayabileceğini söylüyor.Faslı kadın hakları savunucusu Yasmina Benslimane'ye göre bu atama uzun süredir var olan bir engeli ortadan kaldırıyor.Benslimane, Mansuri'nin geçmişinin de önemli olduğunu vurguluyor: "Bu, kalıplaşmış yargıları sorgulatıyor. Çünkü daha önce hiç kırılmamış bir engeli nihayet yıkıyor. Ama [o makama] nasıl ulaştığı önemli."Mansuri'nin hayatta olmayan babası bir paşa, üst düzey bir yerel yetkili ve bir diplomattı.Benslimane, ayrıcalıklı geçmişinin ve siyasi ağlara erişiminin kamusal hayata girme fırsatları daha az olan birçok Faslı kadından onu ayırdığını savunuyor.Tıpkı ülkedeki birçok kadın hakları savunucusu gibi Benslimane de yeni hükümetin en önemli sınavının aile hukukunun reformu olduğunu düşünüyor.Ancak Mansuri'nin hareket alanı ülkenin siyasi sistemi tarafından şekillendiriliyor. Kral, savunma ve dışişleri dahil olmak üzere kilit alanlarda geniş yetkilere sahipken, hükümet başkanı yetkinin paylaşıldığı bir sistem içinde görev yapıyor.Mansuri, aile hukuku reformu söz konusu olduğunda çoğunluğu erkek olan din alimleriyle karşı karşıya kalacak.Bazı Faslı kadınlar onun atanmasını memnuniyetle karşılarken, asıl önemli olanın başbakan olarak neler yapacağı olduğunu söylüyor.Genç bir Faslı kadın olan Sara Zouite, BBC'ye verdiği demeçte "Bence el Mansuri, kadın olması gerçeğiyle yargılanmamalı. İktidarda bir kadın olmak, birini otomatik olarak kadın hakları savunucusu yapmaz" diyor ve ekliyor: "Partisi kendisini modernleştirici bir siyasi güç olarak sunuyor, bu yüzden bunun gerçek bir değişime dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek istiyorum."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

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