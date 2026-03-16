Kadir Gecesi kandil mi oluyor? Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi nedir?

Ramazan ayının en anlamlı gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, İslam dünyasında derin bir manevi öneme sahiptir. Bu özel gecede yapılan ibadetlerin, duaların ve hayır işlerinin kabul edileceğine inanılır. Ancak toplumda bazı yanlış anlaşılmalar da mevcuttur. Peki, Kadir Gecesi kandil mi oluyor? Kadir gecesinde ne oldu? Detaylar...

KADİR GECESİ KANDİL Mİ OLUYOR?

Kadir Gecesi ile ilgili en yaygın yanlış anlaşılmalardan biri, bu gecenin kandil olarak adlandırılmasıdır. Halk arasında sıkça "Kadir Gecesi kandil midir?" sorusu sorulur. Ancak yaygın kanının aksine, Kadir Gecesi resmi anlamda bir kandil değildir.

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise leyletü'l-Kadr, Kur'ân-ı Kerîm'in indirilmeye başlandığı geceyi ifade eder. Bu geceyi adını taşıyan 97. sûre olan Kadir Suresi de teyit eder. Sûrede bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanmıştır.

Özetle, Kadir Gecesi'nin önemi, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderilmesi ve Allah'ın rahmet kapılarının açılması ile ilgilidir; dolayısıyla kandil kavramından ayrı, çok daha derin bir dini ve manevi değere sahiptir.

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Kadir Gecesi, İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine işaret eder: Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz (s.a.s.) aracılığıyla insanlığa indirilmeye başlanması. Bu olay, insanlık için bir hidayet rehberi ve son ilahi mesajın başlangıcıdır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), Ramazan ayının gündüzlerinde oruç tutulmasını farz kıldığı gibi, gecelerini ibadetle ihya etmeyi de sünnet kılmıştır. Bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağı, dualarının kabul olacağı hadislerde belirtilmiştir. Örneğin:

"Ramazan ayı, Allah Teâlâ, gündüzlerinde oruç tutmayı üzerinize farz kıldığı benim de gecelerini ibadetle ihya etmeyi sünnet kıldığım bir aydır. Artık kim inanarak ve sırf Allah rızasını dileyerek orucunu tutar ve gecelerini ihya ederse, anasından doğmuş gibi günahlarından temizlenmiş olur."

(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/191; İbn Mâce, İkâmetu's-salavât, 173; Nesâî, Sıyâm, 40)

Ayrıca bu gece, rahmet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların zincire vurulduğu bir zaman dilimi olarak değerlendirilir. Bu nedenle Kadir Gecesi, ibadet, dua ve hayır işlerinin en faziletli şekilde yapılabileceği bir fırsattır.

KADİR GECESİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

2026 yılı itibarıyla Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı dini takvimine göre bu tarih, Ramazan ayının en mübarek gecesi olarak belirlenmiştir.

Müslümanlar, bu geceyi ihya etmek için özellikle Kur'an okumaya, namaz kılmaya, dua etmeye ve hayır işlerine yönelirler. Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde yer alması, onun manevi değerini artırır ve toplumda büyük bir heyecan yaratır.