Adana'da 'Mevlid-i Nebi' etkinliği düzenlendi

Adana'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği yapıldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin seslendirildiği programda salavatlar ve tekbirler getirildi, mevlit okundu.

Programa İl Müftüsü Mehmet Taşcı, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.