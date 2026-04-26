Adana'da "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi
Adana'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği yapıldı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İlahilerin seslendirildiği programda salavatlar ve tekbirler getirildi, mevlit okundu.
Programa İl Müftüsü Mehmet Taşcı, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç