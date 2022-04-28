Paul Pogba Haberleri - Paul Pogba Kimdir - Haberler

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Paul Pogba Haberleri

Paul Pogba haber, Paul Pogba son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Fransız araştırmacıdan Müslümanların sorun değil, 'başarı kaynağı' olduğu yorumu

Fransız araştırmacıdan Müslümanların sorun değil, "başarı kaynağı" olduğu yorumu

Paul Pogba - 06.04.2022
Paul Pogba'nın Dünya Kupası şampiyonluk madalyası çalındı

Paul Pogba'nın Dünya Kupası şampiyonluk madalyası çalındı

Paul Pogba - 23.03.2022
Manchester United oyuncusu Pogba'nın evine hırsız girdi

Manchester United oyuncusu Pogba'nın evine hırsız girdi

Paul Pogba - 17.03.2022
Fransa'da herkes 'Kral'ı konuşuyor! Burak Yılmaz, efsane isimlere nal toplattı

Fransa'da herkes 'Kral'ı konuşuyor! Burak Yılmaz, efsane isimlere nal toplattı

Paul Pogba - 07.01.2022
Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları aday kadrosu açıklandı

Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları aday kadrosu açıklandı

Paul Pogba - 04.11.2021
Liverpool'dan ManU deplasmanında tarihi galibiyet

Liverpool'dan ManU deplasmanında tarihi galibiyet

Paul Pogba - 24.10.2021
Muhammed Salah şov yaptı, Liverpool Manchester United'ı dağıttı

Muhammed Salah şov yaptı, Liverpool Manchester United'ı dağıttı

Paul Pogba - 24.10.2021
En çok kazanan futbolcular listesi 2021! Dünyanın en çok kazanan futbolcusu kim? Messi mi Ronaldo mu?

En çok kazanan futbolcular listesi 2021! Dünyanın en çok kazanan futbolcusu kim? Messi mi Ronaldo mu?

Paul Pogba - 22.09.2021
Son dakika haberi... En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo

Son dakika haberi... En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo

Paul Pogba - 22.09.2021
Futbol dünyasını sarsan ölüm! Juventus'un genç yıldızı hayata veda etti

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Juventus'un genç yıldızı hayata veda etti

Paul Pogba - 05.09.2021
Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları aday kadrosu açıklandı

Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları aday kadrosu açıklandı

Paul Pogba - 26.08.2021
FIFA 22 oyuncu reytingleri sızdırıldı: Ronaldo, Messi, Mbappe ve daha fazlası!

FIFA 22 oyuncu reytingleri sızdırıldı: Ronaldo, Messi, Mbappe ve daha fazlası!

Paul Pogba - 18.08.2021
Manchester United, sezona farklı galibiyetle başladı

Manchester United, sezona farklı galibiyetle başladı

Paul Pogba - 14.08.2021
Manchester United alev alev! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı

Manchester United alev alev! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı

Paul Pogba - 14.08.2021
Manchester City'den İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler

Manchester City'den İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler

Paul Pogba - 04.08.2021
Zorlu bir dönemden geçen Simone Biles, hayat hikayesiyle dikkati çekiyor

Zorlu bir dönemden geçen Simone Biles, hayat hikayesiyle dikkati çekiyor

Paul Pogba - 29.07.2021
Tokyo 2020'de iki finalden çekilen ABD'li cimnastikçi Simone Biles'a destek mesajları geliyor

Tokyo 2020'de iki finalden çekilen ABD'li cimnastikçi Simone Biles'a destek mesajları geliyor

Paul Pogba - 29.07.2021
Son dakika! Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti

Son dakika! Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti

Paul Pogba - 23.07.2021
Tottenham, Manchester City'nin Harry Kane için yaptığı 186 milyon euroluk teklifi kabul etti

Tottenham, Manchester City'nin Harry Kane için yaptığı 186 milyon euroluk teklifi kabul etti

Paul Pogba - 23.07.2021
Pogba, ManU'dan ayrılabilir

Pogba, ManU'dan ayrılabilir

Paul Pogba - 23.07.2021
İngiliz halkı, Marcus Rashford'a destek vermek için toplandı

İngiliz halkı, Marcus Rashford'a destek vermek için toplandı

Paul Pogba - 13.07.2021
Spor dünyası, EURO 2020 finali sonrası ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi

Spor dünyası, EURO 2020 finali sonrası ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi

Paul Pogba - 13.07.2021
Fransa Milli Takımı'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu

Fransa Milli Takımı'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu

Paul Pogba - 01.07.2021
Fransa - İsviçre maçının ardından

Fransa - İsviçre maçının ardından

Paul Pogba - 29.06.2021
İsviçre'den tarihi geri dönüş! EURO 2020'nin favorisi Fransa'yı eleyerek çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldular

İsviçre'den tarihi geri dönüş! EURO 2020'nin favorisi Fransa'yı eleyerek çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldular

Paul Pogba - 29.06.2021
Son dakika: EURO 2020'de dini hassasiyetlerle alkollü içecek markasına ait şişelerin kaldırılması kararı

Son dakika: EURO 2020'de dini hassasiyetlerle alkollü içecek markasına ait şişelerin kaldırılması kararı

Paul Pogba - 25.06.2021
UEFA, Müslüman futbolcuların önüne alkol şişesi koyulmasını yasakladı

UEFA, Müslüman futbolcuların önüne alkol şişesi koyulmasını yasakladı

Paul Pogba - 25.06.2021
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

Paul Pogba - 24.06.2021
Chelsea'nin yıldızının yolu Ege'den geçti

Chelsea'nin yıldızının yolu Ege'den geçti

Paul Pogba - 20.06.2021
Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

Paul Pogba - 17.06.2021
Ronaldo Coca-Cola şişelerini masadan aldı, şirketin hisseleri düştü

Ronaldo Coca-Cola şişelerini masadan aldı, şirketin hisseleri düştü

Paul Pogba - 16.06.2021
Pogba Müslüman mı? Paul Pogba ne zaman Müslüman oldu?

Pogba Müslüman mı? Paul Pogba ne zaman Müslüman oldu?

Paul Pogba - 16.06.2021
EURO 2020'de yıldız futbolculardan sağlığa zararlı içeceklere tepki

EURO 2020'de yıldız futbolculardan sağlığa zararlı içeceklere tepki

Paul Pogba - 16.06.2021
Ronaldo'dan sonra Müslüman yıldız Pogba da basın toplantısına damga vurdu! İçki şişesini masadan kaldırdı

Ronaldo'dan sonra Müslüman yıldız Pogba da basın toplantısına damga vurdu! İçki şişesini masadan kaldırdı

Paul Pogba - 16.06.2021
Türkiye Grubu EURO 2021 - EURO 2021 gruplarında Türkiye hangi durumda?

Türkiye Grubu EURO 2021 - EURO 2021 gruplarında Türkiye hangi durumda?

Paul Pogba - 11.06.2021
EURO 2020: Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan takımların kadrolarında kimler var?

EURO 2020: Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan takımların kadrolarında kimler var?

Paul Pogba - 31.05.2021
Manchester United'da Avrupa Ligi Finali Mesaisi Başladı

Manchester United'da Avrupa Ligi Finali Mesaisi Başladı

Paul Pogba - 25.05.2021
Karim Benzema 5,5 yıl sonra Fransa Milli Takımı'na çağrıldı

Karim Benzema 5,5 yıl sonra Fransa Milli Takımı'na çağrıldı

Paul Pogba - 18.05.2021
Benzema, 2049 gün sonra Fransa Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı

Benzema, 2049 gün sonra Fransa Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı

Paul Pogba - 18.05.2021
Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi

Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi

Paul Pogba - 11.05.2021
Dünyaca ünlü futbolcular sosyal medya paylaşımlarıyla Filistin'e destek verdi

Dünyaca ünlü futbolcular sosyal medya paylaşımlarıyla Filistin'e destek verdi

Paul Pogba - 10.05.2021
Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba'dan Fenerbahçe itirafı

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba'dan Fenerbahçe itirafı

Paul Pogba - 10.05.2021
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı

Paul Pogba - 30.04.2021
Avrupa'da transfer gündemi

Avrupa'da transfer gündemi

Paul Pogba - 01.04.2021
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu

UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu

Paul Pogba - 19.03.2021
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Paul Pogba - 19.03.2021
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Manchester United, deplasmanda Milan'ı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Manchester United, deplasmanda Milan'ı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi

Paul Pogba - 19.03.2021
UEFA, Umut Bulut'un doğum gününü kutladı

UEFA, Umut Bulut'un doğum gününü kutladı

Paul Pogba - 15.03.2021
Tarihte bugün ne oldu? 15 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Mart'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 15 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Mart'ta yaşananlar!

Paul Pogba - 15.03.2021
İngiliz futbolundan Twitter ve Facebook'a 'ırkçılığa karşı harekete geç' çağrısı

İngiliz futbolundan Twitter ve Facebook'a "ırkçılığa karşı harekete geç" çağrısı

Paul Pogba - 11.02.2021
Ronaldo'nun Manchester United'lı Pogba ile takas edileceği konuşuluyor

Ronaldo'nun Manchester United'lı Pogba ile takas edileceği konuşuluyor

Paul Pogba - 09.02.2021
Manchester United'da sakatlanan Paul Pogba, birkaç hafta oynayamayacak

Manchester United'da sakatlanan Paul Pogba, birkaç hafta oynayamayacak

Paul Pogba - 08.02.2021
Juventus'un Sampdoria'ya Yakın Tarihte Attığı En İyi Goller

Juventus'un Sampdoria'ya Yakın Tarihte Attığı En İyi Goller

Paul Pogba - 01.02.2021
Avrupa'dan futbol... Real Madrid'e şok yenilgi. Manchester United, 13 maçtır kaybetmiyor...

Avrupa'dan futbol... Real Madrid'e şok yenilgi. Manchester United, 13 maçtır kaybetmiyor...

Paul Pogba - 21.01.2021
Manchester United, Premier Lig'de 13 maçtır kaybetmiyor

Manchester United, Premier Lig'de 13 maçtır kaybetmiyor

Paul Pogba - 21.01.2021
Manchester United, Premier Lig'de 8 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu

Manchester United, Premier Lig'de 8 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu

Paul Pogba - 13.01.2021
7 Aralık 2020 Haberleri

7 Aralık 2020 Haberleri

Paul Pogba - 08.12.2020
Fransız yıldız Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılıyor

Fransız yıldız Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılıyor

Paul Pogba - 07.12.2020
Ole Gunnar Solskjaer: Başakşehir maçını mutlaka kazanmalıyız

Ole Gunnar Solskjaer: Başakşehir maçını mutlaka kazanmalıyız

Paul Pogba - 23.11.2020
Juventus'un Deplasmanda Lazio'ya Attığı En İyi Goller

Juventus'un Deplasmanda Lazio'ya Attığı En İyi Goller

Paul Pogba - 09.11.2020
Medipol Başakşehir, Manchester United'ı devirdi

Medipol Başakşehir, Manchester United'ı devirdi

Paul Pogba - 04.11.2020
Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum

Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum

Paul Pogba - 29.10.2020
Paul Pogba, Fransız Milli Takımı'nı bıraktığı iddialarını yalanladı

Paul Pogba, Fransız Milli Takımı'nı bıraktığı iddialarını yalanladı

Paul Pogba - 26.10.2020
Pogba, Fransa Milli Takımı'ndan ayrılacağına dair söylentileri yalanladı

Pogba, Fransa Milli Takımı'ndan ayrılacağına dair söylentileri yalanladı

Paul Pogba - 26.10.2020
Son dakika haber: FLAŞ... FLAŞ...

Son dakika haber: FLAŞ... FLAŞ...

Paul Pogba - 26.10.2020
Paul Pogba: Yıldız oyuncu, Macron'a tepki olarak Fransa milli takımından ayrıldığı haberlerini yalanladı

Paul Pogba: Yıldız oyuncu, Macron'a tepki olarak Fransa milli takımından ayrıldığı haberlerini yalanladı

Paul Pogba - 26.10.2020
Son dakika haber | Pogba, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddialarını yalanladı

Son dakika haber | Pogba, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddialarını yalanladı

Paul Pogba - 26.10.2020
Paul Pogba, Macron'un skandal açıklamasına tepki gösterdi!

Paul Pogba, Macron'un skandal açıklamasına tepki gösterdi!

Paul Pogba - 26.10.2020
Paul Pogba, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığına yönelik çıkan iddiaları yalanladı

Paul Pogba, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığına yönelik çıkan iddiaları yalanladı

Paul Pogba - 26.10.2020
Paul Pogba kimdir? Paul Pogba Fransa Milli Takımı'nı bıraktı mı? Paul Pogba'nın dini nedir?

Paul Pogba kimdir? Paul Pogba Fransa Milli Takımı'nı bıraktı mı? Paul Pogba'nın dini nedir?

Paul Pogba - 26.10.2020
Cristiano Ronaldo koronavirüs mü oldu? C. Ronaldo koronavirüse mi yakalandı? Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcular kimlerdir?

Cristiano Ronaldo koronavirüs mü oldu? C. Ronaldo koronavirüse mi yakalandı? Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcular kimlerdir?

Paul Pogba - 13.10.2020
Manchester United'lı Pogba, Real Madrid'e yeşil ışık yaktı: Neden olmasın?

Manchester United'lı Pogba, Real Madrid'e yeşil ışık yaktı: Neden olmasın?

Paul Pogba - 08.10.2020
Adanalı 'Pogba'

Adanalı "Pogba"

Paul Pogba - 29.09.2020
Lionel Messi kimdir? Messi'nin maaşı ne kadar, ne kadar kazanıyor?

Lionel Messi kimdir? Messi'nin maaşı ne kadar, ne kadar kazanıyor?

Paul Pogba - 16.09.2020
Son dakika haber: En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi

Son dakika haber: En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi

Paul Pogba - 15.09.2020
Fransa kalecisi Mandanda, korona virüse yakalandı

Fransa kalecisi Mandanda, korona virüse yakalandı

Paul Pogba - 04.09.2020
Son dakika haber... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Son dakika haber... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Paul Pogba - 27.08.2020
Paul Pogba'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

Paul Pogba'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

Paul Pogba - 27.08.2020
Fransız futbolcu Paul Pogba, koronavirüse yakalandı

Fransız futbolcu Paul Pogba, koronavirüse yakalandı

Paul Pogba - 27.08.2020
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Paul Pogba'nın korona virüs testinin pozitif...

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Paul Pogba'nın korona virüs testinin pozitif...

Paul Pogba - 27.08.2020
Jadon Sancho rekor bonservisle Manchester United'a doğru...

Jadon Sancho rekor bonservisle Manchester United'a doğru...

Paul Pogba - 05.08.2020
Juventus'un Kendi Evinde Sampdoria'ya Attığı En İyi Beş Gol

Juventus'un Kendi Evinde Sampdoria'ya Attığı En İyi Beş Gol

Paul Pogba - 27.07.2020
Dybala, Pogba, Chiellini, Davids ve Baggio'nun Juventus Formasıyla İlk Golleri

Dybala, Pogba, Chiellini, Davids ve Baggio'nun Juventus Formasıyla İlk Golleri

Paul Pogba - 29.06.2020
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir

Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir

Paul Pogba - 28.06.2020
Premier Lig'den sosyal medyadaki ırkçılığa karşı adım

Premier Lig'den sosyal medyadaki ırkçılığa karşı adım

Paul Pogba - 24.06.2020
Premier Lig'de 30. maç haftası! Manchester United, Tottenham deplasmanında...

Premier Lig'de 30. maç haftası! Manchester United, Tottenham deplasmanında...

Paul Pogba - 19.06.2020
Son yılların gözde 'futbolcu fabrikası' PSG

Son yılların gözde "futbolcu fabrikası" PSG

Paul Pogba - 04.06.2020
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım

Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım

Paul Pogba - 04.06.2020
Spor dünyası ırkçılığa karşı birleşti! Chelsea'den çarpıcı protesto...

Spor dünyası ırkçılığa karşı birleşti! Chelsea'den çarpıcı protesto...

Paul Pogba - 03.06.2020
ABD'li golfçü Tiger Woods'tan George Floyd'un öldürülmesine tepki

ABD'li golfçü Tiger Woods'tan George Floyd'un öldürülmesine tepki

Paul Pogba - 02.06.2020
Paul Pogba'dan George Floyd'un öldürülmesine tepki

Paul Pogba'dan George Floyd'un öldürülmesine tepki

Paul Pogba - 02.06.2020
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