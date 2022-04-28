Paul Pogba Haberleri - Paul Pogba Kimdir - Haberler

Paul Pogba Haberleri
Paul Pogba haber, Paul Pogba son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Fransız araştırmacıdan Müslümanların sorun değil, "başarı kaynağı" olduğu yorumu
Fransa'da herkes 'Kral'ı konuşuyor! Burak Yılmaz, efsane isimlere nal toplattı
En çok kazanan futbolcular listesi 2021! Dünyanın en çok kazanan futbolcusu kim? Messi mi Ronaldo mu?
FIFA 22 oyuncu reytingleri sızdırıldı: Ronaldo, Messi, Mbappe ve daha fazlası!
Manchester United alev alev! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı
Manchester City'den İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler
Tokyo 2020'de iki finalden çekilen ABD'li cimnastikçi Simone Biles'a destek mesajları geliyor
Tottenham, Manchester City'nin Harry Kane için yaptığı 186 milyon euroluk teklifi kabul etti
Spor dünyası, EURO 2020 finali sonrası ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi
Fransa Milli Takımı'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu
İsviçre'den tarihi geri dönüş! EURO 2020'nin favorisi Fransa'yı eleyerek çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldular
Son dakika: EURO 2020'de dini hassasiyetlerle alkollü içecek markasına ait şişelerin kaldırılması kararı
Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!
Ronaldo'dan sonra Müslüman yıldız Pogba da basın toplantısına damga vurdu! İçki şişesini masadan kaldırdı
EURO 2020: Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan takımların kadrolarında kimler var?
Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi
Dünyaca ünlü futbolcular sosyal medya paylaşımlarıyla Filistin'e destek verdi
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Manchester United, deplasmanda Milan'ı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi
Tarihte bugün ne oldu? 15 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Mart'ta yaşananlar!
İngiliz futbolundan Twitter ve Facebook'a "ırkçılığa karşı harekete geç" çağrısı
Avrupa'dan futbol... Real Madrid'e şok yenilgi. Manchester United, 13 maçtır kaybetmiyor...
Paul Pogba: Yıldız oyuncu, Macron'a tepki olarak Fransa milli takımından ayrıldığı haberlerini yalanladı
Son dakika haber | Pogba, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddialarını yalanladı
Paul Pogba, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığına yönelik çıkan iddiaları yalanladı
Paul Pogba kimdir? Paul Pogba Fransa Milli Takımı'nı bıraktı mı? Paul Pogba'nın dini nedir?
Cristiano Ronaldo koronavirüs mü oldu? C. Ronaldo koronavirüse mi yakalandı? Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcular kimlerdir?
Son dakika haber... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Paul Pogba'nın korona virüs testinin pozitif...
Dybala, Pogba, Chiellini, Davids ve Baggio'nun Juventus Formasıyla İlk Golleri
Premier Lig'de 30. maç haftası! Manchester United, Tottenham deplasmanında...
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım