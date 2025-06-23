Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Doping kullandığı gerekçesiyle futboldan men edilen ve uzun bir aranın ardından yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba için transferde flaş bir gelişme yaşandı.

Sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig ekipleriyle gündeme gelen ve yeni adresi merak konusu olan yıldız oyuncu Paul Pogba'nın anlaştığı takım ortaya çıktı.

SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Son olarak formasını giydiği Serie A devi Juventus'ta doping kullanımı nedeniyle futboldan men edilen Paul Pogba, cezasının sona ermesiyle sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Birçok talibi bulunan yıldız oyuncu geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor'un da gündemine gelmiş ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı.

İMZA ATMAYA GİDİYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba, Monaco ile her konuda anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde ülkesi Fransa'ya uçarak sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak.