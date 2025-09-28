Haberler

48 sporcudan İsrail'in men edilmesi için imza! Aralarında Türkiye'de oynayan yıldızlar da var

48 sporcudan İsrail'in men edilmesi için imza! Aralarında Türkiye'de oynayan yıldızlar da var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Paul Pogba, Hakim Ziyech ve Halil Dervişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 sporcu, İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini talep eden dilekçeye imza attı.

İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma spor dünyasında tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

SPORCULARDAN MEN TALEBİ

UEFA'nın İsrail'i uluslararası organizasyonlardan men etmesi gündemde yer almaya devam ederken sporcular da harekete geçti. BBC'de yer alan habere göre; 48 sporcu, İsrail ve İsrail kulüplerinin tüm uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesini talep eden bir dilekçeye imza attı.

POGBA, HALİL DERVİŞOĞLU VE ZIYECH İMZA ATTI

Haberde, İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini talep eden ünlü futbolcularında yer aldığı belirtildi. Bu isimlerin arasında Monaco forması giyen Paul Pogba, geride bıraktığımız sezon Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech'in de olduğu belirtildi. Ayrıca Çaykur Rizespor forması giyen Halil Dervişoğlu'nun da bu listede yer aldığı öğrenildi.

TFF DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da geride kalan günlerde İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yollayarak İsrail'in men edilmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Spor centilmenliktir diye bir soz vardi... Spor centilmenlik ise, o pijler oynamasin... Onlar hainler...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusa Kaya:

Halil dervisoglu imza attiysa fifa kesin dinler ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
