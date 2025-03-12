Paul Pogba'nın doping cezası sona erdi
Fransız futbolcu Paul Pogba'nın 1,5 yıllık doping cezası sona erdi. İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen Pogba, cezasını tamamladı ve serbest oyuncu statüsüne geçti. Eğer yeni bir takımla anlaşabilirse, futbola dönebilecek.
Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.
FUTBOLA DÖNEBİLECEK
Pogba, cezasını tamamladı ve serbest oyuncu statüsüne geçti. Eğer yeni bir takımla anlaşabilirse tekrardan futbola dönebilecek.
Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Juventus, Kasım 2024'te Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti.