Paul Pogba'nın doping cezası sona erdi

Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

FUTBOLA DÖNEBİLECEK

Pogba, cezasını tamamladı ve serbest oyuncu statüsüne geçti. Eğer yeni bir takımla anlaşabilirse tekrardan futbola dönebilecek.

Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Juventus, Kasım 2024'te Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti.