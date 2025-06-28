Paul Pogba, Doping Cezasından Sonra Monaco ile Anlaşma Sağladı

Paul Pogba, Doping Cezasından Sonra Monaco ile Anlaşma Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız futbolcu Paul Pogba, 2 yıllık aranın ardından sahalara geri döndü ve Ligue 1 ekibi Monaco ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Fransız futbolcu Paul Pogba, 2 yıllık aranın ardından sahalara geri dönüyor. 32 yaşındaki oyuncu, Ligue 1 ekibi Monaco'ya imza attı.

Doping cezası nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Paul Pogba'nın yeni takımı belli oldu. Yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından 1,5 yıl doping cezası alan Pogba, yeniden forma giymeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcu Fransız ekibi Monaco ile 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada 'dünya şampiyonu' ifadesi yer alırken, 32 yaşındaki futbolcunun kariyeriyle ilgili bilgiler verildi.

Manchester United altyapısından yetişen Paul Pogba, 2012 yazında Juventus'a transfer oldu. İngiliz ekibi 4 yıl sonra yüksek bir bedelle kadrosuna katarken, 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminde yeniden İtalyan ekibine döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Okan Buruk'un Lucumi ısrarı

Dursun Özbek'e çağrı yaptı: İlla da onu alalım başkanım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı tadilat tüm mahalleyi yaktı: Bütün hayatımız tepetaklak oldu

Bir tadilat tüm mahalleyi yaktı: Hayatımız tepetaklak oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Karşıyaka'da Aygün Cicibaş kapı kapı dolaşacak

Kulübe kayyum gelmesin diye başkan oldu, acı tabloyu sonradan farketti
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.