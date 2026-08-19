Monaco, Pogba ile yollarını ayırdı
Fransa ekibi Monaco, tecrübeli orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu, geçen yıl transfer olduğu Monaco'da yalnızca 6 maça çıktı.
Fransa ekibi Monaco, tecrübeli orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki Fransız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Daha önce Manchester United ve Juventus'ta görev yapan Pogba, aldığı 1,5 yıllık doping cezası tamamlandıktan sonra 2025'te Monaco'ya transfer olmuştu.
Pogba, forma şansı bulmakta zorlandığı Monaco'da 6 maça çıktı.
Kaynak: AA