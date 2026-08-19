Haberler

Monaco, Pogba ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa ekibi Monaco, tecrübeli orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu, geçen yıl transfer olduğu Monaco'da yalnızca 6 maça çıktı.

Fransa ekibi Monaco, tecrübeli orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki Fransız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Daha önce Manchester United ve Juventus'ta görev yapan Pogba, aldığı 1,5 yıllık doping cezası tamamlandıktan sonra 2025'te Monaco'ya transfer olmuştu.

Pogba, forma şansı bulmakta zorlandığı Monaco'da 6 maça çıktı.

Kaynak: AA
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten 'Kuytulcular' operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar

Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" açıklaması! Şirketlere kayyum atandı
Kaymakamlıkta etrafa ateş açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu

Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu
Çin'de sel ve toprak kayması: 10 ölü, 21 bin tahliye

Çin'de sel ve toprak kayması nedeniyle 10 kişi öldü
Tesettürlü hakaret eden şahıslar için düğmeye basıldı

Bu iki alçak için düğmeye basıldı

Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti

Duruşmaya damga vuran yüzleşme: Cemal abi emin misin?
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma