Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba için sıcak bir gelişme yaşandı. Transferde Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Fransız yıldız oyuncu Paul Pogba'nın merakla beklenen yeni takımını ülkesinin basını duyurdu.

SAHALARA DÖNÜYOR

Formasını giydiği Juventus'ta doping kullanımı nedeniyle futboldan men edilen Paul Pogba, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Bireysel çalışmalarını sürdüren yıldız orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Süper Lig devleriyle gündeme gelmişti.

YENİ ADRESİ: MONACO

aksam.com.tr'nin Fransa basınından aktardığı habere göre; Monaco, Paul Pogba ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Taraflar anlaşmaya vardı. Artık son pazarlıklar yapılırken Fransız yıldızın önümüzdeki günlerde şehre gelmesi bekleniyor.