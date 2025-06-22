Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor

Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
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Paul Pogba, uzun aradan sonra futbola geri dönüyor. Fransız yıldız anlaşmaya vardığı Ligue 1 ekibi Monaco ile salı günü sözleşme imzalayacak.

Doping kullandığı gerekçesiyle futboldan men edilen ve uzun bir aranın ardından yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba için transferde flaş bir gelişme yaşandı.

MONACO'YA İMZA ATIYOR

Le Parisien'in haberine göre, 32 yaşındaki Paul Pogba, Monaco ile anlaşmaya vardı. Haberde, Pogba'nın serbest oyuncu olarak transfer olacağı ve iki yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Yıldız oyuncunun salı günü Fransız ekibine imza atacağı ifade edildi.

KARİYER RAKAMLARI

Juventus'un kasım ayında sözleşmesini feshettiği Pogba, kariyerinde çıktığı 446 maçta 76 gol ve 97 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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