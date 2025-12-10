Haberler

Paul Pogba'dan ilginç yatırım

Paul Pogba'dan ilginç yatırım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

32 yaşındaki Monacolu Fransız yıldız Paul Pogba, ilginç bir yatırıma imza attı. Pogba, Suudi Arabistan'da bulunan deve yarışı takımı Al Haboob'a yatırımda bulundu.

  • Fransız futbolcu Paul Pogba, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez bölgesinde yarışan dünyanın ilk profesyonel deve yarışı takımı Al Haboob'a ortak ve marka elçisi oldu.
  • Paul Pogba, deve yarışlarına ilgisinin yeni olmadığını ve YouTube'da birçok yarış izlediğini, boş zamanlarında teknikleri ve stratejileri anlamak için araştırmalar yaptığını ifade etti.
  • Paul Pogba, bir gün dünyanın en pahalı devesine sahip olmanın güzel bir tamamlayıcı hikâye olacağını belirtti.

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun 32 yaşındaki yıldız orta sahası Paul Pogba, sürpriz bir yatırımda bulundu.

DEVE YARIŞI TAKIMINA ORTAK OLDU

Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez bölgesinde yarışan dünyanın ilk profesyonel deve yarışı takımı Al Haboob'a ortak ve marka elçisi oldu.

''YOUTUBE'DA BİRÇOK YARIŞ İZLEDİM''

32 yaşındaki Fransız futbolcu, BBC Sport'a yaptığı açıklamada deve yarışlarına ilgisinin yeni olmadığını belirterek, "YouTube'da birçok yarış izledim, boş zamanlarımda teknikleri ve stratejileri anlamak için araştırmalar yaptım. Bu sporda herkesin ne kadar büyük bir özveri gösterdiği beni etkiledi. Sonuçta spor spordur; yürek, fedakârlık ve takım çalışması ister." dedi.

''ŞAMPİYONLARI YARATANLAR BUNLARDIR''

Geleneksel bir spor olan deve yarışlarının Orta Doğu'da oldukça popüler olduğuna dikkat çeken Pogba, "İnsanlar fark etmese de sporun her türü birbirine bir şekilde bağlanır. Futbol, deve yarışı, boks… Temelinde kararlılık, odaklanma, disiplin ve vazgeçmeme vardır. Şampiyonları yaratan da bunlardır." ifadelerini kullandı.

''BELKİ BİR GÜN GERÇEKLEŞİR''

Sözlerine devam eden Pogba, "Dünyanın en pahalı futbolcusu olmak büyük bir onurdu ama beraberinde baskı ve sorumluluk da getirdi. Bir gün dünyanın en pahalı devesine sahip olmak güzel bir tamamlayıcı hikâye olurdu; eğlenceli, anlamlı ve heyecan verici bir hedef. Belki bir gün gerçekleşir." yorumunu yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
İstanbul'da ölmek bile ateş pahası! Son yapılacak zam öyle böyle değil

İstanbul'da ölmek bile ateş pahası! Son yapılacak zam öyle böyle değil
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı

Ünlü şırdancı, trafikte bir kadını hastanelik etti! Durumu ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı

Otobüste poz veren başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Türk futbolseverlerin unuttuğu isim, kavga görüntüsüyle gündem oldu

Türk futbolseverlerin unuttuğu isim, kavga görüntüsüyle gündem oldu
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Ayçiçek yağlarına su karıştırmışlar! Tam 3 bin 650 bidon ele geçirildi

Her biri 20 litre ve hepsine su karıştırılmış! Tam 3 bin 650 bidon
Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Babasının vahşetine anbean tanık oldu! Kan donduran olay kamerada
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan TFF'ye tepki

AK Partili vekil isyan bayrağı çekti: Tam da bu haftayı mı beklediniz?
title