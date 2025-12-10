Paul Pogba'dan ilginç yatırım

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun 32 yaşındaki yıldız orta sahası Paul Pogba, sürpriz bir yatırımda bulundu.

DEVE YARIŞI TAKIMINA ORTAK OLDU

Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez bölgesinde yarışan dünyanın ilk profesyonel deve yarışı takımı Al Haboob'a ortak ve marka elçisi oldu.

''YOUTUBE'DA BİRÇOK YARIŞ İZLEDİM''

32 yaşındaki Fransız futbolcu, BBC Sport'a yaptığı açıklamada deve yarışlarına ilgisinin yeni olmadığını belirterek, "YouTube'da birçok yarış izledim, boş zamanlarımda teknikleri ve stratejileri anlamak için araştırmalar yaptım. Bu sporda herkesin ne kadar büyük bir özveri gösterdiği beni etkiledi. Sonuçta spor spordur; yürek, fedakârlık ve takım çalışması ister." dedi.

''ŞAMPİYONLARI YARATANLAR BUNLARDIR''

Geleneksel bir spor olan deve yarışlarının Orta Doğu'da oldukça popüler olduğuna dikkat çeken Pogba, "İnsanlar fark etmese de sporun her türü birbirine bir şekilde bağlanır. Futbol, deve yarışı, boks… Temelinde kararlılık, odaklanma, disiplin ve vazgeçmeme vardır. Şampiyonları yaratan da bunlardır." ifadelerini kullandı.

''BELKİ BİR GÜN GERÇEKLEŞİR''

Sözlerine devam eden Pogba, "Dünyanın en pahalı futbolcusu olmak büyük bir onurdu ama beraberinde baskı ve sorumluluk da getirdi. Bir gün dünyanın en pahalı devesine sahip olmak güzel bir tamamlayıcı hikâye olurdu; eğlenceli, anlamlı ve heyecan verici bir hedef. Belki bir gün gerçekleşir." yorumunu yaptı.