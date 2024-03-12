Üye Girişi
Haberler

Bir zamanlar dünyaları kazanıyordu! Futboldan men edilen Pogba'ya komik teklif

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Juventus'un yıldız futbolcusu Paul Pogba, doping kullanımı nedeniyle aldığı 4 yıllık men cezasının ardından Rusya'dan sürpriz bir teklif aldı. Rusya'nın Medya Futbol Ligi takımlarından Broke Boys, Pogba'ya teklif götürdü. Amatör ligde oynama teklifi alan Pogba, bu teklifi kibarca reddetti. Pogba'ya aylık yaklaşık 1.300 euro teklif edildi ve lüks konaklama gibi ek avantajlar sunuldu.

İtalyan devi Juventus'un yıldızı Pogba aldığı doping cezası nedeniyle futboldan 4 yıllığına men edilirken yıldız isme Rusya'dan beklenmedik bir teklif geldi.

4 YIL FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

Pogba, şubat ayının sonunda doping kullanımından dolayı ceza aldı ve futboldan dört yıl men edilmişti. Ritmini kaybetmemek için çalışmalarını sürdüren ve sahalara dönmenin yollarını arayan Pogba'ya beklenmedik bir teklif geldi.

"BİZİ KİBARCA REDDETTİ"

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre, Pogba'ya Broke Boys teklif götürdü. Söz konusu lig, 2022 yılında, sosyal medya ve oyunculuk dünyasındaki insanlardan oluşan takımlarla kuruldu. Broke Boys Sportif Direktörü Artjom Chatjaturjan, Tuttosport'a yaptığı açıklamada Pogba'nın amatör kümede ünlü bir spor figürü haline gelebileceğini söyledi. Sportif Direktör konuyla ilgili, "Şaka gibi görünebilir ama onu aradık. Bizi kibarca reddetti. Umutsuz bir süreç yaşıyor ve bunu kabullenmek için zamana ihtiyacı var, Pogba dünyanın en iyi futbolcularından biri ve uzun süre oynayamayacak" sözlerini sarf etti.

1.300 EURO MAAŞ TEKLİF ETTİLER

Amatör kulübün Pogba'ya aylık yaklaşık 1.300 euroluk bir teklif yaptığı bildirildi. Ayrıca yıldız futbolcu teklifi kabul etseydi, diğer oyunculara verilmeyen "lüks" konaklama gibi avantajlardan da faydalanabilecekti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Paul Pogba Juventus Spor Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (1)

Export 86:

Niye teklif komik olsun hileci düzenbaz biri için gayet makul bir teklif

15
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title