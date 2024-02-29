Juventuslu Paul Pogba doping nedeniyle 4 yıl futboldan men edildi

Serie A'da Juventus forması giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi, 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maç sonrası pozitif çıkmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci testte de, numunenin pozitif çıktığı doğrulanmıştı.

Yıldız futbolcu hakkında açılan soruşturma sona erdi ve cezası belli oldu. İtalya Anti Doping Komitesi tarafından Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verildi.