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Juventuslu Paul Pogba doping nedeniyle 4 yıl futboldan men edildi

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Juventus forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle futboldan 4 yıl men edildi. Fransız futbolcunun men cezası, futbol kariyerini ciddi şekilde etkileyecek.

Serie A'da Juventus forması giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi, 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maç sonrası pozitif çıkmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci testte de, numunenin pozitif çıktığı doğrulanmıştı.

Yıldız futbolcu hakkında açılan soruşturma sona erdi ve cezası belli oldu. İtalya Anti Doping Komitesi tarafından Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Paul Pogba Juventus 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (2)

mardinli yiğit:

kazandığı para 77 sülalesine yetecek kadar vardır. sıkıntı yok. Yine lüks villasında yaşamaya devam eder.

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Bükücü:

4 yıl mı doping kullanmanın cezası? en az 10 yıl verilmesi gerekiyordu

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