İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Fransız orta saha Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıkların ardından sahalardan uzun bir süre ayrı kalan Pogba'nın, 2023-2024 İtalya Serie A'nın ilk haftasında Udinese maçının ardından girdiği test pozitif çıktı. 20 Ağustos'ta oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ancak süre bulamayan Pogba, karşılaşma sonrası İtalya Anti Doping Komitesi tarafından doping testine tabi tutuldu. Yapılan doping testinin ardından Pogba'nın testosteron seviyesinin normal aralığın üzerinde olduğu tespit edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki oyuncunun tedbiren futboldan uzaklaştırıldığı belirtildi. Pogba'nın 2'nci kez test olması ve tekrardan pozitif bulgulara rastlanması durumunda 2 ile 4 yıl arası futboldan menedilmesi söz konusu. Ayrıca oyuncunun 3 gün içinde karara itiraz hakkı da bulunuyor. Paul Pogba hakkındaki nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.