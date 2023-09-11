Juventus'un 3-0 kazandığı maçta Pogba'nın doping testi pozitif çıktı
Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Juventus, maçı 3-0 kazanırken Pogba bu maçta süre almamıştı.
İtalyan devi Juventus'un yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Fransız yıldız, o maçta forma giymemişti.
DOPİNG TESTİ POZİTİF ÇIKTI
La Gazzetta delo Sport'ta yer alan habere göre, Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı.
O MAÇTA FORMA GİYMEMİŞTİ
Ligin ilk haftasında oynanan mücadeleyi Juventus 3-0'lık net skorla kazanırken yıldız futbolcu Pogba ise o maçta forma giymemişti.
Kaynak: Haberler.com / Spor