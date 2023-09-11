Juventus'un 3-0 kazandığı maçta Pogba'nın doping testi pozitif çıktı

Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Juventus, maçı 3-0 kazanırken Pogba bu maçta süre almamıştı.

İtalyan devi Juventus'un yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Fransız yıldız, o maçta forma giymemişti.

DOPİNG TESTİ POZİTİF ÇIKTI

La Gazzetta delo Sport'ta yer alan habere göre, Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı.

O MAÇTA FORMA GİYMEMİŞTİ

Ligin ilk haftasında oynanan mücadeleyi Juventus 3-0'lık net skorla kazanırken yıldız futbolcu Pogba ise o maçta forma giymemişti.