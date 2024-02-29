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BBC

Juventus'ta oynayan Paul Pogba'ya dört yıl men cezası

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İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta oynayan Fransız futbolcu Paul Pogba, doping kullandığı gerekçesiyle dört yıl futboldan men edildi. Pogba'nın kariyerinin sona erdiği yorumları yapılıyor.

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta oynayan Fransız futbolcu Paul Pogba, doping kullandığı gerekçesiyle dört yıl futboldan men edildi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen Ağustos ayında rastgele yapılan testlere takılmıştı. Doping testinde yüksek seviyede testosteron tespit edilmesi üzerine Eylül ayında geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştı.

İtalya Ulusal Anti-Doping Kurumu (NADO) savcılığı Pogba için dört yıl men talep etmişti. AFP haber ajansına konuşan bir Juventus sözcüsü, bu talebin onaylandığını ve kararın kendilerine de tebliğ edildiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 2009'da Fransa'nın Le Havre takımından transfer ettiği Pogba'yı üç yıl sonra 1,5 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığı Juventus'a satmıştı.

United, Fransız futbolcuyu 2017 yılında ise Juventus'tan tekrar satın almıştı.

İngiltere'de geçirdiği altı yılın ardından 2022'de yeniden Juventus'a dönen Pogba, 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanan Fransa takımının önemli bir oyuncusuydu, finalde Hırvatistan'a karşı gol de atmıştı.

'Kariyeri bitmiş olabilir'

Dört yıl men cezası kararıyla birlikte Pogba 2027/28 sezonuna kadar profesyonel olarak futbol oynayamayacak. Fransız yıldız futbolcu bu tarihte 34 yaşında olacak.

Pogba’nın kariyerinin bitme noktasına geldiği yorumu yapılıyor.

İtalyan spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Pogba’nın “Juventus macerasının sona erdiğini, hatta kariyerinin de sona gelmiş olabileceğini” yazdı.

Pogba'nın karara itiraz etmesi bekleniyor

Pogba’ya doping testi, 20 Ağustos 2023’te Juventus'un Udinese'yi 3-0 yendiği maçın ardından yapılmıştı. Bu maçta oynamasa da rastgele seçilerek teste tabi tutulan oyuncunun sonuçlarında, dayanıklılık artırıcı madde "endojen olmayan testosteron metabolitleri" bulunmuştu.

NADO bu maddenin dışsal kaynaklı olduğunu, anti-doping kurallarını ihlal teşkil ettiğini belirtmişti.

AFP’nin aktardığına göre Pogba'nın temsilcileri yüksek testosteron seviyesinin ABD’de danıştığı bir doktor tarafından reçete edilen bir gıda takviyesi nedeniyle oluştuğunu söylemişti.

Juventus, 2022'de Manchester United takımından ayrılan Pogba ile dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Fransız, geçen yıl Katar'da oynanan Dünya Kupası'nı da kaçırmıştı.

Pogba, bu sezon oynanan Bologna ve Empoli maçlarında oyuna sonradan girdi ve toplamda 51 dakika süre aldı.

Geçen sezon, altı Serie A maçında 108 dakika oynadı.

Men cezasının, doping testinin yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olması öngörülüyor.

Pogba’nın men kararına itiraz etmesi bekleniyor.

BBC

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