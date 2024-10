Paul Pogba'dan olay yaratacak Jose Mourinho sözleri

Doping yaptığı gerekçesiyle önce 4 yıl futboldan men cezası alan ancak 4 Ekim'de Spor Tahkim Mahkemesi CAS tarafından cezası 18 aya indirilen Paul Pogba, 10 Mart 2025'te sahalara geri dönecek. 31 yaşındaki Fransız yıldız, uzun süren sessizliğini bozdu.

"MOURINHO İLE KONUŞMAM GEREK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile 2016'da birlikte çalışan Paul Poga, "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek" dedi.

"KENDİME 'NEDEN BEN?' DİYE SORUP DURDUM"

Dehidroepiandrosteron [DHEA] takviyesi aldığı için yapılan testin pozitif çıkması nedeniyle önce 4 yıl men cezası alan Fransız yıldız, "Futbol dışında ve sakatlıklarla ilgili pek çok sorun yaşadım. Juventus'ta yeniden başlamak istedim ve sonra bu olaylar yaşandı. O sırada kendime 'neden ben?' diye sorup durdum. Sadece futbol oynamak istiyordum ama birdenbire sorunlarla dolup taştım ve sonunu göremedim. Böyle bir şeye hazır değildim, hepsi bir anda geldi. O anlarda darmadağın oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"HANGİ KULÜP BENİ İSTERDİ?"

Pogba "Şöyle düşünüyordum: "Ne yapacağım?" Eğer dört yılsa, kafanızda hesap yapmaya başlıyorsunuz. ... Dört yıl oynamamak, antrenman yapmamak - hangi kulüp beni ister? Formda olur muyum ve bunun gibi şeyler, kafanızda bir sürü fotoğraf oluşturuyorsunuz. Geriye dönüp baktığımda, sadece doping değil, tüm hayatımın nasıl geçtiğini gördüğümde, evet, kesinlikle 10 yıl daha kazandım, daha fazla deneyim kazandım, daha bilge oldum diyebilirim. Ve bazen aldığınız kararlar konusunda daha dikkatli olmanız gerektiğini fark etmemi sağladı. Kesinlikle öğrendiğim şey, her zaman üç kez kontrol etmeniz gerektiği çünkü böyle bir şey olana kadar her şey yolunda... Pek çok oyuncunun antrenörü, fizyoterapisti, şefi var ve böyle şeyler olabiliyor. Bu yüzden herkese vereceğim tavsiye, her şeyin kayıt altında olduğundan emin olmalarıdır" sözleriyle açıklamasını sürdürdü.

"BİR PROFESYONEL BU TAKVİYELERİ VERDİ"

Pogba, avukatlarıyla birlikte DHEA takviyelerini sportif amaçlarla almadığı konusunda ısrar etti ve CAS onunla hemfikir olarak cezasını 4 yıldan 18 aya indirdi. Pogba, "Bu takviyeleri almak bir hata değildi, bir profesyonel tarafından reçete edilmişlerdi. Benim hatam bunun doğru olup olmadığını üçüncü bir görüşle kontrol etmemekti, bunun sorumluluğunu üstleniyorum. Ama öte yandan, doktora gittiğinizde size günde iki doz almanız gerektiğini söylerse ne yaparsınız?" açıklamasını yaptı.

"OCAK AYINDA YENİ BİR TAKIMA KATILMAK İSTİYORUM"

Juventus ile sözleşmesini fesh etmek isteyen Pogba, "Hala hedeflerim ve hayallerim var. Hayalim her zaman milli takım için oynamaktı ve bu hala aklımın bir köşesinde. Ancak yakın geleceğimde sahalara geri dönmek ve yeterince iyi olduğumu kanıtlamak var. Başarıya daha fazla açım ve futbola daha fazla sevgi duyuyorum, her şeyimi vermeye hazırım. Şu anda Juventus'tayım, bu yüzden gerçekten neler olduğunu bilmiyoruz. Tüm taraflar konuşuyor, avukatlar vs. Bu yüzden bundan sonra ne olacağını bilmek istiyorum. Ama şu anda asıl odak noktam kendimi hazır hale getirmek. Antrenmanlara ve her şeye devam ediyorum. Ocak ayında bir takıma katılabilmek için hazır olmak" şeklinde konuştu.

"YENİ BİR POGBA OLACAK, ZİRVEYE ÇIKACAK"

Ceza sonrası durumunu da değerlendiren Pogba, "Kesinlikle. Yeni bir Pogba olacak. Zirveye ulaşacağım. Bu kesinlikle kesin. Ve olumlu anlamda, dediğim gibi, daha fazla açlıkla, daha fazla kararlılıkla. Kendimi yeniden profesyonel olmak isteyen, hiç profesyonel sözleşme imzalamamış bir çocuk gibi hissediyorum. İçimdeki öfke bu. Beni harekete geçiren şey bu. Daha önce olduğum seviyeye ve hatta daha iyisine geri dönmek için her şeyi yapacağım. Neden olmasın!" dedi.

"KENAN YILDIZ'I ÇOK SEVİYORUM"

Paul Pogba, kendi 10 numaralı formasını alan Kenan Yıldız hakkında, "10 numaralı formayı hak ediyor. Şu anda dünyanın en iyi gençlerinden biri. Kenan'ı ilk kez antrenmanda gördüğümde 'Aman Tanrım, bu çocuğun A takım kadrosunda kalıcı olması lazım' dedim. Onu seviyorum, o özel biri" ifadelerini kullandı.

"MEN CEZASINI BİR TEST OLARAK GÖRÜYORUM"

Fransız yıldız, "Zihinsel olarak sakatlandığınızda muhtemelen fiziksel olarak da sakatlanırsınız. Bu yüzden önemli şeylerden biri tüm bunları temizlemek ve etrafımda sadece pozitif enerjiye sahip olmaktı ve tabii ki profesyonel olarak, doğru şeyi yaparak - artık kesinlikle 18 yaşında değilim. Bu yüzden kendinize dikkat etmelisiniz ve ben de sahip olduğum tüm bu zamanı ve önümüzdeki yılı en çok sevdiğim şeye ve olmak istediğim seviyede olmaya adamak istiyorum. Çok sevdiğiniz bir şeyi elinizden aldıklarında en çok o zaman değerini anlıyorsunuz. Bu yüzden futbolu artık tamamen farklı görüyorum ve kariyerimin sonuna kadar yaşadığım her anın tadını çıkaracağım. Çünkü men cezasını bir test olarak görüyorum, kariyerinizin sonunda artık oynamadığınızda ne olacağı gibi bir şeyi test ettim. Bu yüzden sadece bunun değerini bilmek, tadını çıkarmak ve insanların da bundan keyif almasını sağlamak istiyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.