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Düşenin dostu olmazmış! Juventus, Pogba'nın sözleşmesini feshediyor

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Juventus, doping testi pozitif çıkan ve 4 yıl futboldan men edilmesi talep edilen Paul Pogba'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeye hazırlanıyor.

İtalyan devi Juventus, doping testi pozitif çıkan ve 4 yıl futboldan men edilmesi talep edilen Paul Pogba hakkındaki kararını verdi. İtalyan devi yıldız furbolcunun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEKLER

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, Pogba'nın futboldan men edilmesi kesinleşirse sözleşmesini feshedecek.

Düşenin dostu olmazmış! Juventus, Pogba'nın sözleşmesini feshediyor

NE OLMUŞTU?

Dopingle Mücadele Savcılığı, yeniden yargılanma sürecinin ardından yıldız oyuncunun 4 yıl futboldan men cezası almasının talep etti. Kurallara göre bu suçtan alınabilecek en büyük ceza, Paul Pogba için istenen 4 yıl futboldan men cezası.

Düşenin dostu olmazmış! Juventus, Pogba'nın sözleşmesini feshediyor

161 DAKİKA SAHADA KALDI

Kariyeri başarılarla dolu olan Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla yalnızca 161 dakika forma giyebilmiş ve skor katkısı verememişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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