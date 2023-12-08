Düşenin dostu olmazmış! Juventus, Pogba'nın sözleşmesini feshediyor

Juventus, doping testi pozitif çıkan ve 4 yıl futboldan men edilmesi talep edilen Paul Pogba'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeye hazırlanıyor.

İtalyan devi Juventus, doping testi pozitif çıkan ve 4 yıl futboldan men edilmesi talep edilen Paul Pogba hakkındaki kararını verdi. İtalyan devi yıldız furbolcunun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEKLER

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, Pogba'nın futboldan men edilmesi kesinleşirse sözleşmesini feshedecek.

NE OLMUŞTU?

Dopingle Mücadele Savcılığı, yeniden yargılanma sürecinin ardından yıldız oyuncunun 4 yıl futboldan men cezası almasının talep etti. Kurallara göre bu suçtan alınabilecek en büyük ceza, Paul Pogba için istenen 4 yıl futboldan men cezası.

161 DAKİKA SAHADA KALDI

Kariyeri başarılarla dolu olan Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla yalnızca 161 dakika forma giyebilmiş ve skor katkısı verememişti.