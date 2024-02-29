Üye Girişi
Haberler

Paul Pogba'ya 4 Yıl Futboldan Men Cezası

Güncelleme:

Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı. Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, Pogba'ya verilen cezayı açıkladı.

İtalya ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı.

Juventus'un Serie A'da Ağustos 2023'te Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkan Fransız futbolcu Paul Pogba'nın hakkında açılan soruşturma sona erdi ve cezası belli oldu. Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, doping testleri pozitif çıkan Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verdi.

30 yaşındaki Pogba'nın Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkmış ve geçici men cezası almıştı. Pogba'nın daha sonra Ekim 2023'te ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı.

Tecrübeli futbolcunun, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak İtalyan Anti-Doping Organizasyonunun (NADO) verdiği karara itiraz etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Paul Pogba Juventus Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TFF yayın ihalesini neden iptal etti? Süper Lig yayın ihalesi neden iptal oldu? SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? Seçmen kaydı nereden sorgulanır? SEÇMEN SORGULAMA EKRANI! İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ne için kılınır, kaç rekat? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor'da kim elendi? 29 Şubat Survivor All Star eleme adayları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi neden uygulanır? 1 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2024 İLK SAHUR NE ZAMAN? Müslümanlar ilk sahura hangi gece kalkacak? Kamil Saraçoğlu kimdir? Kütahya Belediye Başkanı Adayı Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Yunus Kaya kimdir? HÜDA PAR Sivas Belediye Başkan Adayı Yunus Kaya kaç yaşında, nereli? Nail Yalçın kimdir? HÜDA PAR Sinop Belediye Başkan Adayı Nail Yalçın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title