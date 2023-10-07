2. numune de pozitif! Paul Pogba bir daha yeşil sahalara çıkamayabilir

Serie A'nın ilk haftasında oynanan Udinese karşılaşmasının ardından Juventus'un yıldızı Paul Pogba'dan alınan doping örneği pozitif çıkmıştı. İtirazın ardından alınan ikinci numune de pozitif çıktı. Fransız yıldızı kariyeri sona erebilir.

4 YIL CEZA ALABİLİR

Pogba, ikinci numunesinin de pozitif çıkmasının ardından 2-4 yıl arası futboldan men cezası alabilir. 30 yaşındaki futbolcunun yasaklı maddeyi bilmeden kullanmadığını ispatlayamaması durumunda 4 yıl ceza alabileceği konuşuluyor. Bu cezayı alması durumunda Fransız yıldızın kariyerini sona erdireceği iddia edildi.

SAVCIYLA ANLAŞIRSA İŞLER DEĞİŞECEK

Pogba'nın suçunu kabul etmesi durumunda ise savcıyla anlaşma ihtimali var. Bu durumda Pogba'nın alacağı ceza yarıya inecek.