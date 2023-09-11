Doping testi pozitif çıkmıştı! Paul Pogba, futboldan men edildi

Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba, 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıkınca futboldan geçici olarak men edildi. İtalya Anti Doping Komitesi tarafından alınan bu karar sonrası Pogba'nın durumu hakkındaki nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.