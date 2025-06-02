Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Futboldan men cezası biten ve yeni adresi merakla beklenen Paul Pogba, Süper Lig için İstanbul'a geliyor. Birçok takımın radarında olan yıldız oyuncunun, temsilcisiyle birlikte görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geleceği belirtildi. Hangi Süper Lig deviyle görüşeceği ise henüz bilinmiyor.
Paul Pogba için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Futboldan men cezası biten ve yeni adresi uzun süredir merak konusu olan Fransız yıldız oyuncu Paul Pogba, Süper Lig için İstanbul'a geliyor.
SAHALARA GERİ DÖNÜYOR
Doping kullanımı nedeniyle futboldan men edilen Paul Pogba, cezasının sona ermesiyle sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Fransız yıldızın Avrupa'dan ve Süper Lig'den talipleri var.
İSTANBUL'A GELİYOR
Aksam'ın haberine göre; sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba, temsilcisiyle birlikte görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelecek. Süper Lig devlerine önerilen yıldız oyuncunun 4 büyüklerden hangisiyle görüşeceği ise merak konusu.