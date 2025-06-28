Paul Pogba, Monaco ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Doping cezası sona eren Paul Pogba, Monaco ile 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız futbolcu, Le Havre, Manchester United ve Juventus'un ardından Monaco'da forma giyecek.

Aldığı 1,5 yıllık doping cezası sona eren 32 yaşındaki Fransız futbolcu Paul Pogba, Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Monaco, Paul Pogba'nın transferini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Fransız futbolcu, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı." denildi.

Le Havre, Manchester United ve Juventus'un ardından Pogba, şimdi de Monaco'da forma giyecek.

Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen Fransız futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Juventus, Kasım 2024'te Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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