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Kocaelispor'dan Pogba bombası

Kocaelispor'dan Pogba bombası
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Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor için gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. Körfez ekibinin Monaco'dan ayrılan Pogba için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor için gündeme bomba gibi düşen sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yeşil-siyahlı ekibin, Fransız yıldız Paul Pogba'yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

KOCAELİSPOR'DAN DEV HAMLE

Kocaelispor, Monaco ile sözleşmesini fesheden dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Paul Pogba ile ilgileniyor. Yeşil-siyahlı kulübün Fransız oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği belirtildi. 

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyerinde daha önce Manchester United ve Juventus gibi Avrupa futbolunun dev kulüplerinde top koşturan Pogba'nın yeni adresi merakla bekleniyor. 4 Serie A, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, kazanan Pogba, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı. 

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