Paul Pogba, 811 gün sonra sahalara dönüyor
Monaco'ya transfer olduktan sonra sakatlıklar ve doping cezası nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Paul Pogba, bugün Rennes deplasmanında sahalara dönüyor. 811 günlük aranın ardından yıldız futbolcu yeni takımında ilk resmi maçına çıkacak.
- Paul Pogba, 811 gün sonra Rennes deplasmanında Monaco formasıyla sahalara dönüyor.
- Pogba'nın son resmi maçı 3 Eylül 2023'te Juventus formasıyla oynadığı karşılaşmaydı.
- Pogba, 18 aylık doping cezası ve tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle 811 günlük bir aradan sonra dönüş yapıyor.
Monaco ile sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Paul Pogba, kırmızı-beyazlı formayla henüz resmi bir karşılaşmada süre alamamıştı. Uzun süren sakatlık süreçleri, Fransız yıldızın takımına katkı vermesini geciktirmişti.
RENNES DEPLASMANINDA GERİ DÖNÜŞ
Monaco teknik ekibinden gelen bilgilere göre Pogba, bugün oynanacak Rennes deplasmanında kadroda yer alacak ve sahalara dönüşünü gerçekleştirecek. Bu maç, Pogba'nın Monaco kariyerindeki ilk resmi mücadele olacak.
811 GÜNLÜK YOKLUK
Pogba'nın son resmi maçı 3 Eylül 2023'te Juventus formasıyla oynadığı karşılaşmaydı. O tarihten bu yana geçen tam 811 gün, yıldız oyuncu için kariyerindeki en uzun ara olarak kayıtlara geçti.
Bu süreçte hem tekrarlayan sakatlıklar hem de aldığı 18 aylık doping cezası, Pogba'nın futbol kariyerinde büyük bir boşluk yarattı.