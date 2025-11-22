Paul Pogba, 811 gün sonra sahalara dönüyor

Monaco ile sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Paul Pogba, kırmızı-beyazlı formayla henüz resmi bir karşılaşmada süre alamamıştı. Uzun süren sakatlık süreçleri, Fransız yıldızın takımına katkı vermesini geciktirmişti.

RENNES DEPLASMANINDA GERİ DÖNÜŞ

Monaco teknik ekibinden gelen bilgilere göre Pogba, bugün oynanacak Rennes deplasmanında kadroda yer alacak ve sahalara dönüşünü gerçekleştirecek. Bu maç, Pogba'nın Monaco kariyerindeki ilk resmi mücadele olacak.

811 GÜNLÜK YOKLUK

Pogba'nın son resmi maçı 3 Eylül 2023'te Juventus formasıyla oynadığı karşılaşmaydı. O tarihten bu yana geçen tam 811 gün, yıldız oyuncu için kariyerindeki en uzun ara olarak kayıtlara geçti.

Bu süreçte hem tekrarlayan sakatlıklar hem de aldığı 18 aylık doping cezası, Pogba'nın futbol kariyerinde büyük bir boşluk yarattı.