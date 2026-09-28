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Pogba Bursaspor'a mı gelecek?

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Pogba Bursaspor'a mı gelecek?
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Pogba Bursaspor'a mı gelecek sorusu, futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Dünya futbolunun tanınmış yıldızlarından Paul Pogba'nın adının Bursaspor ile anılması, yeşil-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken sosyal medyada da transfer iddiasına ilişkin paylaşımlar art arda geldi. Peki, Paul Pogba Bursaspor'a transfer olacak mı, iddiaların aslı ne? İşte konuya ilişkin merak edilenler.


Bursaspor'un transfer gündeminde sürpriz bir isim öne çıktı. Fransız yıldız Paul Pogba'nın yeşil-beyazlı ekiple ilişkilendirilmesinin ardından taraftarlar, "Pogba Bursaspor'a mı gelecek, görüşmeler başladı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Transfer iddialarının doğruluğu ve kulüp cephesinden yapılacak açıklamalar merakla takip ediliyor. Pogba ve Bursaspor'a ilişkin son gelişmeler haberimizde.

BURSASPOR POGBA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde Süper Lig'e dönüş hedefleyen Bursaspor'un, Pogba transferinin şartları hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Yeşil-beyazlı yönetimin, Fransız yıldızın üst seviyedeki futbol tecrübesinden sahada, liderlik vasfından ise soyunma odasında faydalanmayı planladığı belirtildi. Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma bulunmazken, temasların nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

POGBA AĞUSTOS'TAN BU YANA KULÜPSÜZ

Doping cezası nedeniyle futbola uzun bir süre ara vermek zorunda kalan Pogba, cezası sona erdikten sonra 2025 yazında Monaco ile iki yıllık sözleşmeye imza attı. Ancak sakatlık sorunlarıyla boğuşan Fransız oyuncu, Monaco'da beklenen performansı gösteremedi ve yalnızca 6 maçta sahaya çıkabildi.

Ağustos 2026'dan bu yana herhangi bir kulübe bağlı olmayan Pogba'nın formunu korumak için bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü ve devre arasına kadar yeni takımına karar vermek istediği aktarıldı. Deneyimli orta sahanın adı daha önce MLS kulüpleriyle de anılmıştı.

PAUL POGBA KİMDİR?

Futbola Manchester United altyapısında adım atan Paul Pogba, Avrupa kariyerinde en parlak dönemlerini Juventus ve Manchester United formalarıyla yaşadı. Fransa Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda kilit rol üstlenen yıldız oyuncu, milli formayla çıktığı 91 maçta 11 gol attı.

KARİYERİNDE ÇOK SAYIDA KUPA BULUNUYOR

Kariyeri boyunca 4 kez Serie A şampiyonluğu yaşayan Pogba, UEFA Avrupa Ligi kupasını da müzesine götürdü. Başarılarla dolu bir geçmişe sahip Fransız yıldızın Bursaspor'a transferi gerçekleşmesi durumunda, son yılların Türk futbolundaki en dikkat çekici hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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