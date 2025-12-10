Haberler

Paul Pogba, dünyanın ilk profesyonel deve yarışı takımına ortak oldu

Güncelleme:
Fransız futbolcu Paul Pogba, Suudi Arabistan'da yarışan Al Haboob takımına elçi ve hissedar olarak katıldı. Deve yarışlarının tarihine ve kültürel önemine dikkat çeken Pogba, bölgede bu spor dalının büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Fransız futbolcu Paul Pogba, dünyanın ilk profesyonel deve yarışı takımına ortak oldu.

Fransa Ligi takımlarından Monaco'da forma giyen 32 yaşındaki Pogba, Körfez bölgesinde yarışan Suudi Arabistan takımı Al Haboob'a elçi ve hissedar olarak katıldı.

Deve yarışlarının, son yıllarda Orta Doğu'da daha fazla zaman geçirmeye başladığında ilgisini çektiğini belirten Pogba, "Bu konuyu iyice araştırmaya başladım. Ne kadar çok öğrenirsem, o kadar ilginç hale geliyordu. Bu sporun arkasında tarih, aile bağları, rekabet, gurur var." ifadelerini kullandı.

Bölgenin yatırımlarla küresel sporun önemli bir merkezi haline geldiğini kaydeden Fransız yıldız, deve yarışlarının da bunun bir parçası olmayı hak ettiğini söyledi.

Arap Yarımadası'nda uzun bir tarihi geçmişe sahip deve yarışlarında şampiyon olan develer, 5 milyon dolardan fazla fiyata alıcı bulabiliyor. Bu spor dalında en büyük ödülü veren 16 yarışlık Al Ula Kupası'nda geçen yıl ödül havuzu 6,4 milyon dolardı.

2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk yaşayan Pogba, Juventus forması giydiği dönemde aldığı doping cezası nedeniyle 18 ay sahalardan uzak kaldı.

Haziran ayında Monaco ile iki yıllık sözleşme imzalayan Juventus ve Manchester United'ın eski yıldızı, geçen ay Rennes karşısında ilk kez süre aldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
