1.5 yıl sonra futbola dönüyor! Paul Pogba, Monaco'da

1.5 yıl sonra futbola dönüyor! Paul Pogba, Monaco'da
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Fransa Ligi ekibi Monaco, 1.5 yıllık doping cezası sona eren Paul Pogba'yı 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Aldığı 1,5 yıllık doping cezası sona eren 32 yaşındaki Fransız futbolcu Paul Pogba'nın yeni takımı belli oldu.

MONACO'YA İMZA ATTI

Pogba, Fransız ekibi Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Monaco, Paul Pogba'nın transferini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Fransız futbolcu, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

DOPİNG YAPTIĞI İÇİN CEZA YEMİŞTİ

Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen Fransız futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü. Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Juventus, Kasım 2024'te Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti.

KARİYERİ

Daha önce sırasıyla Le Havre, Manchester United ve Juventus formaları giyen Pogba, şimdi de Monaco'da forma giyecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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