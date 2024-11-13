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Cimbom'a bedava dünya yıldızı

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4 yıldan 18 aya düşürülen doping cezası mart ayında bitecek olan ve sahalara dönmeye hazırlanan dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılı kulüp ise bu öneriye olumlu ya da olumsuz cevap vermedi. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk da olası fiziksel problemler nedeniyle bu transfere onay vermeyi düşünmüyor.

CAS tarafından 4 yıllık doping cezası 18 aya düşürülen Fransız yıldız Paul Pogba, 11 Mart 2025'te sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen tecrübeli futbolcunun yeni takımıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

11 Eylül 2023'ten bu yana cezasını çekmeye başlayan Paul Pogba, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.Sahalara dönmek için gün sayan Pogba'nın Juventus ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek olsa da taraflar fesih görüşmeleri hızlandırdı. Yıldız futbolcunun yakın zamanda İtalyan devinden ayrılacağı ve bonservisini alacağı öğrenildi.

GALATASARAY'IN CEVABI

Sarı-kırmızılılar, menajerlerin gündeme getirdiği 31 yaşındaki Fransız orta sahayla ilgili olumlu ya da olumsuz cevap vermedi. Öte yandan Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un olası fiziksel problemleri nedeniyle bu transfere onay vermeyi düşünmediği öğrenildi.

SADECE MANCHESTER UNITED VE JUVENTUS'TA FORMA GİYDİ

Kariyerinde sadece Manchester United ve Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, İngiliz ekibinde 233 maçta 39 gol ve 48 asist ile oynadı. 31 yaşındaki orta saha İtalyan ekibinde ise 190 karşılaşmada 34 kez ağları havalandırıp 7 gol pası vermişti. Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Pogba, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın da en önemli oyuncularından biri olmuştu.

Cimbom'a bedava dünya yıldızı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMuharrem Hozar:

Tam Okan ın aradığı özelliklerde , doping vs herşey var

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Osimmen de bedava geldi. Hepsi beleş. Kolay gelsin herkese. Bahis işinden de kurtuldunuz. Yoksa ne yaptınız ki para almaktan başka. Reklam alt tarafı.

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Haber YorumlarıYilmaz Haydar:

ben olsam kacırmam

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

pokkvar alın

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Haber YorumlarıQues who:

BOKGBA ADAMIN AYAĞINA TOP DEĞMİYOR 1 SENEDİR

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Haber YorumlarıBlackened:

Tam da gsye yakışacak topçu. Yasadışı bahis, teşvik, karaborsa, manipulasyon varken doping hükümlüsü top tepici almaktan niye imtina etsinler?

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