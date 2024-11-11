Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, Spor Alles Youtube kanlında Paul Pogba gelişmesini duyurdu. Peki, Pogba Galatasaray'a mı gelecek?

POGBA GALATASARAY'A MI GELECEK?

Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, Spor Alles Youtube kanlında Paul Pogba gelişmesini duyurdu.

Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan "Son istihbaratıma göre Galatasaray'ın Paul Pogba ile ilgilendiğini öğrendim. Pogba'nın bir doping cezası vardı. Mart ayında sahalara dönecek. Erden Timur görevde olsaydı 'Paul Pogba, Galatasaray'da olur' derdim. Erden Timur dönemindeki transfer süreçlerini özetleyen bir transfer. Galatasaray, bu tarz yıldız oyuncuları rehabilite durumu var. Yaşı daha 31. Pogba, kafasını futbola verdiği zaman bu ligde 3-4 sene iş yapar. Galatasaray, transferlerde Icardi ile Osimhen'in ekmeğini bence yiyecek. Yani Pogba, Galatasaray'a gelmek ister. Erden Timur görevde olsaydı 'Paul Pogba, Galatasaray'da olur' derdim. Erden Timur dönemindeki transfer süreçlerini özetleyen bir transfer. Galatasaray, bu tarz yıldız oyuncuları rehabilite durumu var. Yaşı daha 31. Pogba, kafasını futbola verdiği zaman bu ligde 3-4 sene iş yapar. Galatasaray, transferlerde Icardi ile Osimhen'in ekmeğini bence yiyecek. Yani Pogba, Galatasaray'a gelmek ister." dedi.

POGBA CEZASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Pogba'nın Juventus ile Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Pogba'nın cezası Mart ayında sona eriyor.