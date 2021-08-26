Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler

Afganistan'daki Kabil Havalimanı dışında patlama meydana gelirken çok sayıda kişi yaralandı, yabancı askerler dahil en az 13 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.

EN AZ 13 KİŞİ ÖLDÜ

Al-Jazeera ise Taliban'a dayandırdığı haberinde patlamada yabancı askerler dahil en az 13 kişinin öldüğünü duyurdu.

MSB: BİRLİĞİMİZDE ZAYİAT YOKTUR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.

İşte korkunç patlamadan ilk görüntüler;