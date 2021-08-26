Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Dünya

Afganistan'daki Kabil Havalimanı dışında patlama meydana gelirken çok sayıda kişi yaralandı, yabancı askerler dahil en az 13 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.

EN AZ 13 KİŞİ ÖLDÜ

Al-Jazeera ise Taliban'a dayandırdığı haberinde patlamada yabancı askerler dahil en az 13 kişinin öldüğünü duyurdu.

MSB: BİRLİĞİMİZDE ZAYİAT YOKTUR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.

İşte korkunç patlamadan ilk görüntüler;

Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi
Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi
TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu
TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu
Servet Uzun
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Fahriye Evcen Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Arda Güler Abdullah Avcı Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 17:33:19. #1.14#

title